بمساعدة الديستي: الإطاحة بأفراد شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الأربعاء، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 21 و55

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الأربعاء، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 21 و55 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بمنطقة أولاد الطيب، الواقعة على بعد 70 كيلومتر غرب الناظور، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بصدد هذه القضية عن حجز 19 ألف و635 قرص إكستازي مخدر، بالإضافة إلى سيارتين خفيفتين، إحداهما توجد في وضعية غير قانونية، فضلا عن ضبط مبلغ 41 ألف و350 درهما من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار المجهودات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.