عـــــاجل:اعتقال الشخص اللي صور فيديو متشرد خارج منو الدود فسيدي سليمان ﻿

أفاد بلاغ لعمالة إقليم سيدي سليمان، اليوم الأربعاء، أنه تم بتعليمات من النيابة العامة المختصة توقيف شخص قام بتصوير شخص مستلقيا على قارعة الطريق في حالة صحية متدهورة جراء معاناته من التهابات

شـــوف تيفي:

أفاد بلاغ لعمالة إقليم سيدي سليمان، اليوم الأربعاء، أنه تم بتعليمات من النيابة العامة المختصة توقيف شخص قام بتصوير شخص مستلقيا على قارعة الطريق في حالة صحية متدهورة جراء معاناته من التهابات وتعفنات جلدية ، مع التحريض على نقله للمستشفى بشكل يعرض حياته للخطر.

وأوضحت السلطات المحلية لاقليم سيدي سليمان ، على إثر تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر شخصا مستلقيا على قارعة الطريق في حالة صحية متدهورة جراء معاناته من التهابات وتعفنات جلدية ، أن أحد الأشخاص المتواجدين بعين المكان، والذي كان في حالة غير طبيعية، عمد إلى توثيق الحادث بواسطة كاميرا الهاتف وتحريض بعض الأشخاص على نقل المصاب إلى المستشفى بالرغم من خطورة وضعه الصحي ودون انتظار سيارة الإسعاف، معرضا بذلك حياته للخطر.

وذكرت بأن الشخص المصاب ، الذي يعيش حالة التشرد، قد تمت معاينة تواجده من طرف السلطات المحلية والأمنية، يوم أمس الثلاثاء حوالي الساعة السابعة مساء، بشارع بئر أنزران على مستوى دار الشباب 11 يناير بمدينة سيدي سليمان، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى.

وأكدت أنه تم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، توقيف الشخص المذكور ووضعه رهن إشارة البحث الذي فتح في الموضوع، في حين تم نقل الشخص المصاب الظاهر بالفيديو إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث استدعت حالته الصحية نقله إلى مستشفى ابن سينا بالرباط للخضوع للمزيد من العلاجات.