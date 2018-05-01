خبر جد سار للمغاربة..نقل مباريات المنتخب المغربي بكأس العالم روسيا 2018 مجانا بهذه القنوات ﻿

من المنتظر أن تقوم قنوات ألمانية، توجد على قمر أسترا ''19.2E'' على بث جميع مباريات مونديال روسيا 2018 بروسيا.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تقوم قنوات ألمانية، توجد على قمر أسترا ''19.2E'' على بث جميع مباريات مونديال روسيا 2018 بروسيا.

وحسب ما كشفت عنه العديد من الصفحات الرياضية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فإن هذه القنوات الألمانية ستنهي احتكار مجموعة قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية، وستبث مباريات كأس العالم شهر يونيو المقبل مجانا.

وهذه هي المباريات والقنوات الألمانية المجانية التي ستتكلف بنقلها:

#الجولة_الأولى

* الخميس 14يونيو

16:00 روسيا - السعودية بقناة DAS ERSTE

* الجمعة 15 يونيو *

13:00 مصر - الأوروغواي بقناة DAS ERSTE

16:00 المغرب - ايران بقناة DAS ERSTE

19:00 البرتغال - اسبانيا DAS ERSTE

* السبت 16 يونيو *

11:00 فرنسا - استراليا ZDF

14:00 الأرجنتين - ايسلندا ZDF

17:00 البيرو - الدنمارك ZDF

20:00 كرواتيا - نيجيريا ZDF

* الأحد 17 يونيو *

13:00 كوستاريكا - صربيا ZDF

16:00 المانيا - المكسيك ZDF

19:00 البرازيل - سويسرا ZDF

* الاثنين 18 يونيو *

13:00 السويد - كوريا الجنوبية DAS ERSTE

16:00 بلجيكا - بنما DAS ERSTE

19:00 انكلترا - تونس DAS ERSTE

- الثلاثاء 19 يونيو -

13:00 بولندا - السنغال ZDF

16:00 كولومبيا - اليابان ZDF

#الجولة الثانية

19:00 روسيا - مصر ZDF

* الأربعاء 20 يونيو *

13:00 البرتغال - المغرب DAS ERSTE

16:00 الأوروغواي - السعودية DAS ERSTE

19:00 ايران - اسبانيا DAS ERSTE

* الخميس 21 يونيو *

13:00 فرنسا - البيرو ZDF

16:00 الدنمارك - استراليا ZDF

19:00 الأرجنتين - كرواتيا ZDF

* الجمعة 22 يونيو *

13:00 البرازيل - كوستاريكا ZDF

16:00 نيجيريا - ايسلندا ZDF

19:00 صربيا - سويسرا ZDF

* السبت 23 يونيو *

13:00 بلجيكا - تونس DAS ERSTE

16:00 ألمانيا - السويد DAS ERSTE

19:00 كوريا الجنوبية - المكسيك DAS ERSTE

* الأحد 24 يونيو *

13:00 انكلترا - بنما DAS ERSTE

16:00 اليابان - السنغال DAS ERSTE

19:00 بولندا - كولومبيا DAS ERSTE

#الجولة_الثالثة

* الاثنين 25 يونيو *

15:00 الأوروغواي - روسيا ZDF

15:00 السعودية - مصر ZDFinfo

19:00 اسبانيا - المغرب ZDF

19:00 إيران - البرتغال ZDFinfo

* الثلاثاء 26 يونيو *

15:00 الدنمارك - فرنسا DAS ERSTE

15:00 استراليا - البيرو ONE

19:00 ايسلندا - كرواتيا DAS ERSTE

19:00 نيجيريا - الارجنتين ONE

* الأربعاء 27 يونيو

15:00 المكسيك - السويد ZDF

15:00 كوريا الجنوبية - المانيا ZDFinfo

19:00 صربيا - البرازيل ZDF

19:00 سويسرا - كوستا ريكا ZDFinfo

* الخميس 28 يونيو

15:00 السنغال - كولومبيا DAS ERSTE

15:00 اليابان - بولندا ONE

19:00 انكلترا - بلجيكا DAS ERSTE

19:00 بنما - تونس ONE

وجاءت ترددات القنوات على الشكل التالي:



ASTRA 19.2°E

DAS ERSTE HD : 11494 H 22000

ONE HD : 11053 H 22000

ZDF HD : 11362 H 22000

ZDFinfo HD : 11347 V 22000

DAS ERSTE SD : 11836 H 27500

ONE SD : 10744 H 22000

ZDF SD : 11954 H 27500



ZDFinfo SD : 11954 H 27500