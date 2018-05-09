 بالصور...غليان وسط طلبة معهد الزراعة والبيطرة بعد توقيف مسارهم الدراسي ومسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإنصافهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..في أول رد له أمام القاضي.. بوعشرين نْــكَر كولشي وهاشنو قال على أجهزة التصوير اللي لقاو فالبيرو ديالو | بوليتيك

عاجل..في أول رد له أمام القاضي.. بوعشرين نْــكَر كولشي وهاشنو قال على أجهزة التصوير اللي لقاو

عـــــاجل:اعتقال الشخص اللي صور فيديو متشرد خارج منو الدود فسيدي سليمان | حوادث و حقوق

عـــــاجل:اعتقال الشخص اللي صور فيديو متشرد خارج منو الدود فسيدي سليمان

فيديو : هدف الثاني لـ برشلونة عن طريق البرازيلي باولينيو أمام فياريال | بووز

فيديو : هدف الثاني لـ برشلونة عن طريق البرازيلي باولينيو أمام فياريال

شاهد بالفيديو الهدف الأول لبرشلونة الرائع في مرمى فياريال | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لبرشلونة الرائع في مرمى فياريال

حادثة سير جد غريبة بمكناس..طاكسي طاح من قنطرة ودخل في حافلة+فيديو وصورة | حوادث و حقوق

حادثة سير جد غريبة بمكناس..طاكسي طاح من قنطرة ودخل في حافلة+فيديو وصورة

بالصور...غليان وسط طلبة معهد الزراعة والبيطرة بعد توقيف مسارهم الدراسي ومسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإنصافهم | مجتمع

بالصور...غليان وسط طلبة معهد الزراعة والبيطرة بعد توقيف مسارهم الدراسي ومسيرة احتجاجية حاشدة

بث مباشر : الوداد - حسنية أكادير | بووز

بث مباشر : الوداد - حسنية أكادير

بالصور.. رجال الحموشي يحبطون محاولة تهريب كمية مهمة من الحشيش بطنجة كانت في اتجاه أوروبا | حوادث و حقوق

بالصور.. رجال الحموشي يحبطون محاولة تهريب كمية مهمة من الحشيش بطنجة كانت في اتجاه أوروبا

بث مباشر : إشبيلية - ريال مدريد | بووز

بث مباشر : إشبيلية - ريال مدريد

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بالصور...غليان وسط طلبة معهد الزراعة والبيطرة بعد توقيف مسارهم الدراسي ومسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإنصافهم

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 19:03 بالصور...غليان وسط طلبة معهد الزراعة والبيطرة بعد توقيف مسارهم الدراسي ومسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإنصافهم | مجتمع
بالصور...غليان وسط طلبة معهد الزراعة والبيطرة بعد توقيف مسارهم الدراسي ومسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإنصافهم
خرج عشرات من طلبة معهد البيطرة والزراعة بأيت ملول في وقفة احتجاجية مساء أمس بعدما تم توقيف مسارهم الدراسي لأزيد من شهر ونصف نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعيق السير العادي للدراسة.

شوف تيفي:أكادير

خرج عشرات من طلبة معهد البيطرة والزراعة بأيت ملول في وقفة احتجاجية مساء أمس بعدما تم توقيف مسارهم الدراسي لأزيد من شهر ونصف نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعيق السير العادي للدراسة.

وردد الطلبة المحتجون شعارات منددة بسياسة التماطل واللامبالاة التي تنهجها إدارة المؤسسة تجاه مطالب المتخصصين في البستنة، من قبيل ''بين نهار وليلة وقفو لينا المسار'' و''عليك الآمان عليك الآمان يا مسؤولنا غير بان''، وغير من الشعارات والرسائل الدالة عن تذمرهم إيزاء الوضع الذي أصبح عليه مستقبلهم الدراسي الغامض.

وأكد عدد من المحتجين، أن الإدارة تتملص من مسؤوليتها ولا تعترف بتكوين البستنة، بالرغم من أن مباراة ولوج مركب البستنة قد تمت باسم المعهد، وكذا الامتحانات تحمل الهوية البصرية لذات المعهد...، وغيرها من الأمور التي تبقى جد غامضة، ولم يلق لها الطلبة أية إجابة من قبل المسؤولين.

هذا وسبق أن أصدرت تنسيقية الطلبة التقنيين بمركب البستنة بلاغا تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أكدوا فيه أنهم عازمون على خوض معارك نضالية من أجل نيل كافة حقوقهم وكذا التخلص من الإقصاء والتهميش، والحرمان من الاستفادة من الأنشطة البيداغوجية (الخرجات والتداريب المقررة والحضور في المعارض والتظاهرات الفلاحية)، وذلك نتيجة المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها المركب، وأثرت بشكل سلبي على مسارهم التكويني، وجعلته يتوقف لمدة شهر ونصف، الأمر الذي أضحى معه مستقبلهم غامضا ومجهولا.

وطالبوا من الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الوضع، بما يضمن حقهم الشرعي في اتمام دراستهم في أحسن الظروف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير معهد الزراعة والبيطرة أيت ملول غليان احتجاج طلبة توقف دراسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حقوق الإنسان بالمغرب محور نقاش بالبرلمان الأوروبي ببروكسل | مجتمع

''حقوق الإنسان'' بالمغرب محور نقاش بالبرلمان الأوروبي ببروكسل

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

مؤثر.. ودادي اختفى عن الأنظار منذ مباراة اتحاد طنجة للمساعدة 0603382026 | مجتمع

مؤثر.. ودادي اختفى عن الأنظار منذ مباراة اتحاد طنجة '' للمساعدة'' 0603382026

بطلب من قطريين الشيخ الفيزازي يقضي شهر رمضان بالدوحة لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد على الأثرياء | مجتمع

بطلب من قطريين الشيخ " الفيزازي" يقضي شهر رمضان بالدوحة لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد على الأثرياء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الشرطة العلمية وسط محل تجاري بعد سرقة خزنة حديدية بطريقة احترافية بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 38 دقيقة

بالفيديو..الشرطة العلمية وسط محل تجاري بعد سرقة خزنة حديدية بطريقة احترافية بالبيضاء

قصـــة مثيرة من البيضاء..كانو كاريين عندها فدرب سلطان و منين ماتت زورو الوراق وورثو فيها الدار و الأملاك ديالها..نداء للمسؤولين | حالة خاصة

قصـــة مثيرة من البيضاء..كانو كاريين عندها فدرب سلطان و منين ماتت زورو الوراق وورثو فيها الدار و الأملاك ديالها..نداء للمسؤولين

على متن حافلة خــاصة..لحظة وصول فريق الرجاء إلى مدينة الحسيمة | بــووز

على متن حافلة خــاصة..لحظة وصول فريق الرجاء إلى مدينة الحسيمة

عــاجل و بالفيديو..لحظة اعتقال شاب شْــفر موزع شركة للحليب أمام محل تجاري بالبيضاء | بــووز

عــاجل و بالفيديو..لحظة اعتقال شاب شْــفر موزع شركة للحليب أمام محل تجاري بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عاجل..في أول رد له أمام القاضي.. بوعشرين نْــكَر كولشي وهاشنو قال على أجهزة التصوير اللي لقاو فالبيرو ديالو | بوليتيك
منذ 3 دقائق

عاجل..في أول رد له أمام القاضي.. بوعشرين نْــكَر كولشي وهاشنو قال على أجهزة التصوير اللي لقاو

عـــــاجل:اعتقال الشخص اللي صور فيديو متشرد خارج منو الدود فسيدي سليمان | حوادث و حقوق

عـــــاجل:اعتقال الشخص اللي صور فيديو متشرد خارج منو الدود فسيدي سليمان

فيديو : هدف الثاني لـ برشلونة عن طريق البرازيلي باولينيو أمام فياريال | بووز

فيديو : هدف الثاني لـ برشلونة عن طريق البرازيلي باولينيو أمام فياريال

شاهد بالفيديو الهدف الأول لبرشلونة الرائع في مرمى فياريال | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لبرشلونة الرائع في مرمى فياريال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.