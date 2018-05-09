بالصور...غليان وسط طلبة معهد الزراعة والبيطرة بعد توقيف مسارهم الدراسي ومسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإنصافهم ﻿

خرج عشرات من طلبة معهد البيطرة والزراعة بأيت ملول في وقفة احتجاجية مساء أمس بعدما تم توقيف مسارهم الدراسي لأزيد من شهر ونصف نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعيق السير العادي للدراسة.

شوف تيفي:أكادير

خرج عشرات من طلبة معهد البيطرة والزراعة بأيت ملول في وقفة احتجاجية مساء أمس بعدما تم توقيف مسارهم الدراسي لأزيد من شهر ونصف نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعيق السير العادي للدراسة.

وردد الطلبة المحتجون شعارات منددة بسياسة التماطل واللامبالاة التي تنهجها إدارة المؤسسة تجاه مطالب المتخصصين في البستنة، من قبيل ''بين نهار وليلة وقفو لينا المسار'' و''عليك الآمان عليك الآمان يا مسؤولنا غير بان''، وغير من الشعارات والرسائل الدالة عن تذمرهم إيزاء الوضع الذي أصبح عليه مستقبلهم الدراسي الغامض.

وأكد عدد من المحتجين، أن الإدارة تتملص من مسؤوليتها ولا تعترف بتكوين البستنة، بالرغم من أن مباراة ولوج مركب البستنة قد تمت باسم المعهد، وكذا الامتحانات تحمل الهوية البصرية لذات المعهد...، وغيرها من الأمور التي تبقى جد غامضة، ولم يلق لها الطلبة أية إجابة من قبل المسؤولين.

هذا وسبق أن أصدرت تنسيقية الطلبة التقنيين بمركب البستنة بلاغا تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أكدوا فيه أنهم عازمون على خوض معارك نضالية من أجل نيل كافة حقوقهم وكذا التخلص من الإقصاء والتهميش، والحرمان من الاستفادة من الأنشطة البيداغوجية (الخرجات والتداريب المقررة والحضور في المعارض والتظاهرات الفلاحية)، وذلك نتيجة المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها المركب، وأثرت بشكل سلبي على مسارهم التكويني، وجعلته يتوقف لمدة شهر ونصف، الأمر الذي أضحى معه مستقبلهم غامضا ومجهولا.

وطالبوا من الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الوضع، بما يضمن حقهم الشرعي في اتمام دراستهم في أحسن الظروف.