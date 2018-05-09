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بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 18:22 بالصور.. رجال الحموشي يحبطون محاولة تهريب كمية مهمة من الحشيش بطنجة كانت في اتجاه أوروبا | حوادث و حقوق
بالصور.. رجال الحموشي يحبطون محاولة تهريب كمية مهمة من الحشيش بطنجة كانت في اتجاه أوروبا
تمكنت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، يومه الأربعاء، من إجهاض محاولة لتهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا، على متن مقطورة للنقل الدولي للبضائع.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، يومه الأربعاء، من إجهاض محاولة لتهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا، على متن مقطورة للنقل الدولي للبضائع.

وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني كانت قد تمكنت أثناء عملية مراقبة لمقطورة فارغة مسجلة في المغرب، كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى إسبانيا، من حجز 1960 كيلوغراما من صفائح مخدر الحشيش، المخبأة بعناية أسفل هيكل المقطورة.

وأضاف البلاغ أن التحريات لا زالت جارية لكشف الملابسات المحيطة بهذه العملية وتحديد كافة المتورطين فيها، في أفق تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء إجراءات البحث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأمن الوطني إسبانيا المقطورة العدالة إسبانيا أوروبا

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