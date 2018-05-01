 شوف تيفي تنفرد بالكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص ضبط مواطن فرنسي مقيم بأكادير بحوزته مجموعة من الفيديوهات الجنسية...وها كيفاش كان كيصور ضحاياه من النساء والشبان ﻿
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شوف تيفي تنفرد بالكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص ضبط مواطن فرنسي مقيم بأكادير بحوزته مجموعة من الفيديوهات الجنسية...وها كيفاش كان كيصور ضحاياه من النساء والشبان

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 17:56 شوف تيفي تنفرد بالكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص ضبط مواطن فرنسي مقيم بأكادير بحوزته مجموعة من الفيديوهات الجنسية...وها كيفاش كان كيصور ضحاياه من النساء والشبان | حوادث و حقوق
شوف تيفي تنفرد بالكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص ضبط مواطن فرنسي مقيم بأكادير بحوزته مجموعة من الفيديوهات الجنسية...وها كيفاش كان كيصور ضحاياه من النساء والشبان
كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' عن معطيات جديدة بخصوص توقيف المواطن الفرنسي المقيم بمدينة أكادير، الذي ضبطت بحوزته مجموعة من الأقراص المدمجة وصفائح التخزين، التي تحتوي على مجموعة من المشاهد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' عن معطيات جديدة بخصوص توقيف المواطن الفرنسي المقيم بمدينة أكادير، الذي ضبطت بحوزته مجموعة من الأقراص المدمجة وصفائح التخزين، التي تحتوي على مجموعة من المشاهد البورنوغرافية لنساء ورجال من مدينة أكادير وضواحيها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المواطن الفرنسي كان يقيم بمدينة أكادير ويملك شقة بأحد الأحياء الراقية، يستدرج إليها مجموعة من الشبان الذين يختارهم بعناية ودقة متناهية، بعد أن يغريهم بمبالغ مالية في حالة قبولهم ممارسة الجنس معه، وهو ما يجعل هؤلاء يتحمسون لمرافقته لشقته.

وأضافت ذات المصادر، أن المواطن الفرنسي ما أن يدخل ضحيته للشقة حتى يشغل كاميرا سرية متبثة بأحد أركان غرفة النوم، التي تعمل على توثيق كل الممارسات الجنسية التي يقوم بها مع ضحاياه وبطرق شاذة دون علمهم.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن المشتبه به لم يكتف فقط باقتناص ضحاياه من الشبان، بل كان أيضا يقوم بارتياد مجموعة من المقاهي والحانات المعروفة بالشريط الساحلي لمدينة أكادير، والتي تقصدها مجموعة من النساء والفتيات، اللواتي ينحدرن من وسط اجتماعي هش وأسر فقيرة، ويغررهن بالمال، ويضرب معهن مواعيد غرامية بشقته، ويجبرهن على ممارسة الجنس باستعمال قضيب بلاستيكي وبطرق مختلفة، ويوثق كل تلك المشاهد بكاميرا سرية يخفيها داخل غرفة النوم.

وما أن ينتهي من توثيق لحظاته الحميمية رفقة ضحاياه من النساء والشبان حتى يقوم بتحفيظها داخل أقراص وصفائح خاصة للتخزين.

واستمر على نفس المنوال إلى أن قام بمغادرة مدينة أكادير يوم الأحد الماضي متوجها للديار الفرنسية عبر معبر سبتة على متن سيارته، فأثارت تصرفاته شكوك رجال الجمارك، الذين قاموا بتوقيفه وإخضاع سيارته للتفتيش، وأسفرت العملية عن ضبط عدة أقراص مدمجة وصفائح للتخزين، وبعد إخضاعها للخبرة التقنية والمعلوماتية تبين أنها تحتوي على مشاهد جنسية وحميمية جمعته مع مجموعة من الشبان والنسوة اللواتي ينحدرن من مدينة أكادير والنواحي.

هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه به للتحقيق معه حول المنسوب له، في الوقت الذي لاتزال الأبحاث جارية عن النساء والشبان، الذين ظهروا في أشرطة الفيديوهات التي جرى ضبطها.

‫شوف تيفي

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