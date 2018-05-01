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بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 17:50 عــاجل: العثــور على كوكب صــغير | منوعات
عــاجل: العثــور على كوكب صــغير
عثر فريق بحث دولي، على كوكب صغير خارج المجموعة الشمسية يعتقد أنه ما يزال في طور النمو. وقاد فريق البحث علماء الفلك بجامعة لايدن الهولندية، وفق ما جاء على صفحة موقع ''Space'' المعني بأخبار الفضاء والفلك.

شـــوف تيفي:

عثر فريق بحث دولي، على كوكب صغير خارج المجموعة الشمسية يعتقد أنه ما يزال في طور النمو. وقاد فريق البحث علماء الفلك بجامعة لايدن الهولندية، وفق ما جاء على صفحة موقع "Space" المعني بأخبار الفضاء والفلك.

وأوضح الباحثون أن الاكتشاف حدث عن طريق الصدفة حينما كانوا يراقبون النجوم المزدوجة التي تسمى "CS Cha"، وتعرف بأنها نجمتان تدوران حول بعضهما البعض بشكل تلقائي.

ورصد الفريق هذا الكوكب عن طريق العدسات العملاقة للتلسكوب الذي يعرف اختصارا بـ "ألما" ALMA وهو مشروع دولي كبير شارك فيه علماء من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وأقيم تلسكوب "ألما" العملاق على ارتفاع أكثر من 5 آلاف كيلومتر فوق سطح البحر في صحراء جبال الأنديز شمال تشيلي وبدأ عمله في 2013.

وكشفت الصور التي حصل عليها العلماء، أن الكوكب عبارة عن جسم خافت يدور حول نجمين.

وقد تأكد الفريق من أن الكوكب لم يكتشف من قبل عبر مراجعة أرشيفات الصور التي حصلوا عليها من تلسكوب "ألما" منذ تدشينه، والصور البالغ عمرها 19 عام ا التي تم جمعها من تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا".

وللحصول على إجابة أكثر تحديد ا حول طبيعة الكوكب الجديد، يخطط الفريق لإجراء دراسة أكثر تفصيلا عليه باستخدام تلسكوب "ألما".

‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب العثور كوكب صغير

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