مثير.. ألفيس مهدد بالغياب عن مونديال روسيا ﻿

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن مشاركة داني ألفيس، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، في منافسات كأس العالم 2018، أصبحت مشكوك في أمرها بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليزيربيي

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن مشاركة داني ألفيس، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، في منافسات كأس العالم 2018، أصبحت مشكوك في أمرها بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليزيربيي في نهائي كأس فرنسا أمس الثلاثاء.

وحسب ذات المصادر فإن التشخيص المبدئي للإصابة، كان سلبيا، استنادا للمعلومات التي كشفها مقربون من اللاعب لصحيفة برازيلية.

وذكرت التقارير، أن رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، أعرب عن تخوفه من حجم الإصابة، بعد أن تواصل بنفسه مع أطباء الفريق الباريسي، للوقوف على حالة اللاعب.