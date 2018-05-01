 عاجل..مشادة كلامية خلال ثاني جلسة سرية خاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين ﻿
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عاجل..مشادة كلامية خلال ثاني جلسة سرية خاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 17:44 عاجل..مشادة كلامية خلال ثاني جلسة سرية خاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل..مشادة كلامية خلال ثاني جلسة سرية خاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مشادة كلامية حادة، وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء، داخل القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين مجموعة من المحامين خلال أشغال المحاكمة السرية الخاصة بملف توفيق

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مشادة كلامية حادة، وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء، داخل القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين مجموعة من المحامين خلال أشغال المحاكمة السرية الخاصة بملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأكد المصدر ذاته أن مشادة كلامية حادة، وقعت بين هيئة الدفاع عن بوعشرين وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، بعد إثارة النقاش حول أحقية بعض المحامين الذين لم يسجلوا إنابتهم في الحضور إلى أشغال الجلسة بالرغم من سريتها.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحاميين محمد الهيني ولحبيب حاجي وخلال مرافعتهما، طالبا بمغادرة المحامين غير المرتبطين بالملف للقاعة رقم 8 ، وذلك في إشارة منهما للمحامي عبد العزيز النويضي، ليقوم هذا الأخير بمغادرة القاعة لأنه كان مجرد ملاحظ ولم يسجل إنابته سابقا عن أحد أطراف هذا الملف.

وأبرز مصدر "شوف تيفي" أن أصوات صراخ المحامين وصلت إلى بهو المحكمة، مشيرا إلى أن العديد من رجال الأمن يرابطون في هذه اللحظات أمام بوابة القاعة رقم 8، وذلك لمراقبة هوية الراغبين في الحضور لأشغال الجلسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف يتفي المحامين محكمة الاستئناف البيضاء

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