''حقوق الإنسان'' بالمغرب محور نقاش بالبرلمان الأوروبي ببروكسل ﻿

علم لدى البرلمان الأوروبي ببروكسل أن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيحل، الثلاثاء المقبل، ضيفا على لجنة حقوق الإنسان.

''شوف تيفي''

علم لدى البرلمان الأوروبي ببروكسل أن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيحل، الثلاثاء المقبل، ضيفا على لجنة حقوق الإنسان.

وأكدت ذات المصادر أن اليزمي سيحل ضيفا على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي '' من أجل نقاش هام حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ''.

وأوضح بلاغ للجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي، والتي يترأسها عن الجانب المغربي، النائب عبد الرحيم عثمون، أن هذه الجلسة تأتي عقب زيارة العمل التي قام بها بيير أونطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إلى المغرب يومي 8 و9 ماي 2017.

وذكر المصدر ذاته أن كلا من بانزيري واليزمي أجريا خلال هذه الزيارة محادثات حول الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحول تطور وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء كان قد نظم '' في إطار الدينامية التي أطلقتها اللجنة البرلمانية المختلطة من أجل المساهمة في توثيق علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي ''.

هــذا وسيشكل لقاء الثلاثاء فرصة للوقوف على التقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، يضيف ذات المصدر.