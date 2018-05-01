غياب فجائي يضرب القلعة الحمراء قبل المباراة الحاسمة أمام حسنية أكادير ﻿

يواجه فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فريق حسنية أكادير برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الاحترافية بغياب أبرز لاعبيه.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يواجه فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فريق حسنية أكادير برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الاحترافية بغياب أبرز لاعبيه.

وكشفت مصادر ودادية، أنه بعد تأكد غياب اللاعب أمين العطوشي عن اللقاء، سيغيب المدافع الآخر الشيخ كومارا ليكون فوزي البنزرتي في موقف محرج خلال مباراته الحاسمة أمام حسنية أكادير علما أن عبد الحميد الكوثري لن يكون جاهزا كما ينبغي لخوض المباراة بسبب ابتعاده عن المباريات الرسمية واكتفائه فقط بالتداريب.

ومن المنتظر أن تعرف المباراة، حضور عدد قياسي من الجماهير، لأهمية المباراة للوداد، الذي يسعى للحفاظ على حظوظ البقاء في دائرة المنافسين على اللقب إضافة إلى تزامنها مع ذكرى 81 من تأسيس الفريق.