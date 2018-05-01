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وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 17:32 وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية | سبور
وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية
أكدت مصادر ودادية لـ''شوف سبور''، أن وزارة الشباب والرياضة المغربية، رفضت تأسيس فريق الوداد الرياضي لشركة رياضية، بسبب عدم المصادقة على النظام الأساسي وملاءمته، بالإضافة لعدم عقد الفريق لجمع عام

"شوف سبور"

أكدت مصادر ودادية لـ"شوف سبور"، أن وزارة الشباب والرياضة المغربية، رفضت تأسيس فريق الوداد الرياضي لشركة رياضية، بسبب عدم المصادقة على النظام الأساسي وملاءمته، بالإضافة لعدم عقد الفريق لجمع عام استثنائي .

وأضافت ذات المصادر، أن الوزارة راسلت إدارة الوداد، وطالبت بضرورة مصادقة جميع الفروع على هذا المشروع، ووجب الانتظام بطريقة مستقلة عن الجمعية، كما ينص على ذلك قانون التربية البدنية، في مادته الثامنة من قانون 30/09.

وكان الوداد الرياضي، قد أعلن عن إنشاء شركة رياضية كفرع للجمعية تمتلك فيه هذه الأخيرة الأغلبية الساحقة للأسهم (99,99٪‏- 99996 سهم)، فيما تم تخصيص أربعة أسهم من أصل مائة ألف سهم لأربعة مساهمين شخصيين من بينهم الرئيس سعيد الناصيري، وذلك بالنظر لما يقتضيه قانون الشركات مجهولة الاسم.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي وزارة الشباب والرياضة المغربية شركة رياضية سعيد الناصيري

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