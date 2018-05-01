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بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 17:21 بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة | حوادث و حقوق
بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من حجز 6000 قرص من مخدر الإكستازي بحوزة شخص

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من حجز 6000 قرص من مخدر الإكستازي بحوزة شخص يشتبه في تورطه في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 36 سنة، على متن حافلة للنقل عندما كان يرغب في نقل الأقراص المخدرة المحجوزة نحو مدينة الرباط.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار المجهودات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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المغرب شوف تيفي المخدرات الاتجار بالمخدرات الحراسة النظرية

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