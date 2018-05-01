هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك ﻿

من المنتظر أن تعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن تغيير مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية خلال شهر رمضان المبارك.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن تعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن تغيير مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية خلال شهر رمضان المبارك.

وكباقي السنوات الماضية، فإن الوزارة من المنتظر أن تعلن اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، بالإضافة إلى منح تسهيلات للموظفين والأعوان لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من التوقعات الفلكية، أكدت أن الخميس 17 ماي الجاري، أول أيام شهر رمضان بالمغرب وبمجموعة من الدول الإسلامية والعربية.