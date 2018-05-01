حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة : رجل أعمال فرنسي يهين مغربيا بعبارات عنصرية صادمة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 9 ماي، على مقطع فيديو جد صادم، يُظهر قيام رجل أعمال فرنسي، بإهانة مغربي يعمل لديه بمنطقة نيس بعبارات عنصرية مهينة.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 9 ماي، على مقطع فيديو جد صادم، يُظهر قيام رجل أعمال فرنسي، بإهانة مغربي يعمل لديه بمنطقة نيس بعبارات عنصرية مهينة.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المغربي ''مصطفى'' المنحدر من مدينة الخميسات، يعمل كسائق بإحدى الشركات الفرنسية بمنطقة نيس بفرنسا، مشيرا إلى أن هذا المغربي وبعد قيامه بخطأ مهني، تفاجأ بمشغله الفرنسي وهو يوجه له عبارات السب والقذف بطريقة عنصرية.

وأوضح المصدر ذاته أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، دخلت على الخط، ورفعت دعوى قضائية ضد هذا الفرنسي، مؤكدا أن الجمعية المذكورة، كلفت محاميا بمتابعة هذا الملف.