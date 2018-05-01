 وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع لعملية جراحية ﻿
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وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع لعملية جراحية

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 17:17 وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع لعملية جراحية | بوليتيك
وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع لعملية جراحية
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن مستشفى بوكافر بورززات عرف انقطاعا للتيار الكهربائي يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أنه ''لم يشكل بتاتا، أي خطر على الطفل (ز.ن) الذي كان سيخضع لعملية جراحي

 "شوف تيفي"

 أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن مستشفى بوكافر بورززات عرف انقطاعا للتيار الكهربائي يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أنه "لم يشكل بتاتا، أي خطر على الطفل (ز.ن) الذي كان سيخضع لعملية جراحي

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الأربعاء 9 ماي، أن الطفل (ز.ن) الذي كان سيخضع لعملية جراحية وخلال انقطاع الكهرباء، لم يكن بعد قد تم ربطه بآلة الإنعاش للتنفس الاصطناعي لحظة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن فترة انقطاع التيار الكهربائي لم تكن تشكل، بتاتا، أي خطر على الطفل.

وأكد البلاغ أن إصلاح العطب كان في وقت وجيز بفضل تدخل الفرقة التقنية المكلفة بإصلاح التجهيزات، مشددا على أن جميع المعدات والتجهيزات التقنية لمستشفى الاختصاصات بوكافر ومستشفى سيدي احساين بناصر، هي تحت عقد الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية.

 وأشار البلاغ إلى أن الأعطاب يمكن تسجيلها في أكبر المركبات الجراحية ويتم التحكم فيها، وفي مثل هذه الحالات هناك بدائل طبية وتقنية لحماية المريض.

 تجدر الإشارة إلى أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، كشفت في بيان، أن مستشفى بوكافر بمدينة ورززات، عرف بتاريخ الأربعاء 2 ماي 2018، انقطاع التيار الكهربائي ولم يتم تشغيل المولد الكهربائي الاحتياطي كما هو معمول في جميع المؤسسات الحساسة كالمستشفيات، وفي نفس الوقت كان الطفل "ز.ن" فوق طاولة الجراحة تحت تأثير أدوية التخدير مرتبطا بآلى الانعاش الاصطناعي وأسلاك مراقبة المؤشرات الحيوية لإجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي كاد أن يؤدي إلى توقف آلة التنفس الاصطناعي وانطفاء شاشة المعلومات الحيوية، وتعريض الطفل ذي الأربع سنوات إلى موت محقق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المندوبية الإقليمية وزارة الصحة ورزازات بوكافر آلة الإنعاش

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