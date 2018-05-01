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بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 17:07 بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني | بوليتيك
بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني
قال عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن ندوة ''الهجرة والاندماج'' التي تقام هذا الصباح9 ماي 2018 بمجلس النواب، هي استمرار لسياسة

شوف تيفي:

قال عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن ندوة ''الهجرة والاندماج'' التي تقام هذا الصباح9 ماي 2018 بمجلس النواب، هي استمرار لسياسة الهجرة التي انطلقت سنة 2013 وكانت بفضل إدارة ملكية أعطت للمغرب التموقع على مستوى المشهد الكوني، وخاصة أنها تفرض وجودها مؤخرا كإحدى أهم المشاكل المطروحة في العالم، والمرتبطة بكل مناطقه وسياساته بشكل قوي، ولاسيما أنها تجاوزت الطابع الاقتصادي لتصل لما هو أمني وسياسي، مضيفا أن إشكالات الهجرة جد مؤثرة كذلك عندما نتحدث عن بعض الدول الهشة نتيجة حروب أو كوارث طبيعية اليوم، بما أننا نعيش هجرة من الجنوب إلى الجنوب حسب ذات المتحدث.

وأوضح عبد الكريم بنعتيق، أن سياسة المغرب اليوم بخصوص موضوع الهجرة تُبنى على عدة ركائز أولها البعد الإنساني، والتي تحترم كل المراجع الخاصة بحقوق الإنسان، ثانيها الجانب الذي دفع المغرب لتغيير المنظومة التشريعية لجعل المهاجرين مندمجين داخل المجتمع، موضحا أن الاندماج هنا ليس فقط تسوية الوضعية القانونية فقط وإنما الحصول على سكن وتسهيلات من أجل التكوين المهني، وكذا الاستفادة من كل الظروف الصحية.

وأضاف بنعتيق، أنه بالإضافة إلى الحقوق المكفولة سلفا هناك العديد من المبادرات لتوفير مقاعد للدراسة بالمدرسة العمومية المغربية لفائدة أبناء المهاجرين الوافدين، مشيرا في ذات السياق أن منهم7800 طفل حاليا بالمدارس المغربية.

وأشار عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن هذه الندوة ستساعد القيام بقراءة أولية، والانخراط الأساسي سواء كحكومة أو كمؤسسة تشريعية في التظاهرات الكبرى التي سينظمها المغرب، قصد صياغة مقاربة جديدة كونية في التعاطي مع الهجرة، لتكون المؤسسة التشريعية طرفا أساسيا وتكوين نظرة تكاملية مع الجهاز التنفيذي، لجعل المغرب مرجعية أساسية بالنسبة لمجموعة من الدول في مجال ''الهجرة'' والتي اعتبرها بنعتيق إحدى أهم التعقيدات الكونية.

وتجدر الإشارة إلى أن ندوة ''الهجرة والاندماج'' التي تعقد صباح اليوم بمجلس النواب، عرفت حضور كل من إدريس الشطيبي نائب رئيس مجلس النواب، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، وغوتر شميدت بريم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، ويوسف غربي رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.

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شوف تيفي المغرب الرباط عبد الكريم بنعتيق مجلس النواب الهجرة والاندماج الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغاربة المقيمين بالخارج شؤون الهجرة سياسة المغرب يوسف غربي إدريس الشطيبي سفير ألمانيا

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