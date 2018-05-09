بالصور...مسؤولون بارزون بجهة سوس يقومون بزيارة خاصة للاعبي حسنية أكادير قبل مغادرتهم المدينة لمواجهة الوداد ﻿

حظي فريق حسنية أكادير قبل مغادرته لمدينة أكادير بزيارة خاصة من قبل عدد من المسؤولين البارزين بالمدينة يتقدمهم والي جهة سوس ماسة أحمد حجي ورئيس جهة سوس ''ابراهيم الحافيدي'' ورئيس المجلس الإقليمي

شوف تيفي:أكادير

حظي فريق حسنية أكادير قبل مغادرته لمدينة أكادير بزيارة خاصة من قبل عدد من المسؤولين البارزين بالمدينة يتقدمهم والي جهة سوس ماسة أحمد حجي ورئيس جهة سوس ''ابراهيم الحافيدي'' ورئيس المجلس الإقليمي وعمدة أكادير ''صالح المالوكي'' وذلك بالملعب الكبير لأدرار.

وتأتي هذه الزيارة من أجل تحفيز وتشجيع اللاعبين، وتقديم الدعم المعنوي لهم بغية تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستجمعهم ليلة يومه الأربعاء بالوداد البيضاوي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الدورة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية.