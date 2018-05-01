صادم وبالفيديو..احتجاز امرأة أكثر من 16 سنة بأحفير من طرف إخوتها بسبب ''الإرث''.. وخلاوها كتعيش مع الكلاب ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة إخراج سيدة من داخل أحد المنازل، قيل إنها كانت محتجزة به لأكثر من 16، من طرف إخوتها بسبب الإرث.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة إخراج سيدة من داخل أحد المنازل، قيل إنها كانت محتجزة به لأكثر من 16، من طرف إخوتها بسبب الإرث.

وكشف ملتقط الفيديو خلال عرضه له أن الأمر يتعلق بسيدة عثر عليها محتجزة داخل أحد المنازل بحي لبغادة بمدينة أحفير، موضحا على أن هذه السيدة كانت محتجزة وإلى جانب ''كلاب''، معبرا عن غضبه واستيائه الشديد من الحالة التي كانت عليها.

ويظهر الفيديو لحظة تدخل السلطات وفاعلين جمعويين بالتدخل وانتشال هذه السيدة من المكان الذي احتجزت بداخله، حيث تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف للاطمئنان على حالتها الصحية.