حصري.. فتحي جمال يكشف لشوف سبور تفاصيل مفاوضة لاعبين جدد وتعيين السلامي خلفا لغاريدو ﻿

كشف فتحي جمال المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن إدارة الفريق لم تفاوض لحدود الساعة أي لاعب داخل البطولة الوطنية من أجل استقطابه للنادي خلال فترة الانتقالات

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف فتحي جمال المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن إدارة الفريق لم تفاوض لحدود الساعة أي لاعب داخل البطولة الوطنية من أجل استقطابه للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد فتحي في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن خوان كارلوس غاريدو يعتبر المدرب الأول لفريق الرجاء البيضاوي ولا وجود لمشروع رياضي يهدف إلى التعاقد مع مدرب جديد خلفا له، نافيا خبر مفاوضة جمال السلامي المدرب السابق للمنتخب المحلي.

وتابع قائلا :'' أخلاقيا واحترافيا لا يمكن مفاوضة لاعبين ينتمون لأندية تصارع على البقاء في قسم الأضواء خاصة وأن البطولة لم يتبق لها سوى مباراتين كما أنه من العيب أن تقترح على أندية شراء عقود لاعبين وهم ينافسون على لقب الدوري''.

وبخصوص مفاوضة الإطار الوطني جمال السلامي أكد ذات المتحدث، أن النادي لم يجالس السلامي من أجل تولي تدريب الفريق الأول خلفا للمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، قائلا :'' معرفتش علاش هاذ الإذاعات تتفنن في إصدار الإشاعات .. أولها انتقال بنحليب للوداد وآخرها التوقيع لجمال السلامي''.