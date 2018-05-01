عاجل..انطلاق أشغال ثاني جلسة سرية خاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين بحضور الشهود ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الأربعاء 9 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية، الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب

"شوف تيفي":

أعطى القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الأربعاء 9 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية، الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال الجلسة السرية، تعرف حضور الشهود، وعدد مهم من المحامين المنتمين لهيئتي الدفاع عن بوعشرين وعن المطالبات بالحق المدني.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح، صدم خلال الجلسة الماضية، هيئة دفاع توفيق بوعشرين، بعد رفضه ملتمسا خاصا باستدعاء شهود جدد من بينهم أحمد نجيم مدير موقع "كود"، ومصطفى حيران مدير موقع "أخبركم"، وعبد السلام أحيزون مدير شركة اتصالات المغرب، وحسن طارق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.