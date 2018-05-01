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الطعن في انتخــاب رئيس المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 16:38 الطعن في انتخــاب رئيس المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين | اقتصاد
الطعن في انتخــاب رئيس المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين
استغرب مجموعة من المحاسبين المعتمدين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين صدور مقال في صحيفة اقتصادية حول استمرار ''ي.ر.م'' على رأس الهيئة المهنية المذكورة رغم صدور حكم قضائي ابتدائي عن المحكمة

شـــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

استغرب مجموعة من المحاسبين المعتمدين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين صدور مقال في صحيفة اقتصادية حول استمرار ''ي.ر.م'' على رأس الهيئة المهنية المذكورة رغم صدور حكم قضائي ابتدائي عن المحكمة الإدارية بالرباط في النازلة تحت عدد 2652 بتاريخ 13 يوليوز 2017، يلغي انتخاب هذا الأخير رئيسا للهيئة المذكورة، لوجود حالة تنافي بسبب منصبه كأستاذ جامعي باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش وامتهانه صفة محاسب معتمد في نفس الآن، طبقا للقانون رقم 127.12.

وقد طالب الطاعنون في رسالة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها بفتح تحقيق في الشائعات التي يروج لها الرئيس الملغي انتخابه وتوقيف القرارات والاجتماعات إلى حين صدور حكم استئنافي نهائي بات وقاطع في الملف، الذي تم حجزه للمداولة لجلسة 15 ماي الجاري.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب المحكمة قرارت محاسبين

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