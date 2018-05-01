سكوب: الوزير الطالبي العلمي يعترف بقانونية شركتا الفتح الرباطي وأولمبيك آسفي ويحذر من الفوضى ﻿

بعد المراسلة الموجهة لنادي الوداد من طرف وزارة الشباب والرياضة بخصوص رفض المصادقة على الشركة التي قام بإحداثها رئيس الوداد، عاد مصدر وزاري رفيع ليكشف ل''شوف تيفي'' تطورات موضوع انشاء شركات لتسيير

شـــوف تيفي:

بعد المراسلة الموجهة لنادي الوداد من طرف وزارة الشباب والرياضة بخصوص رفض المصادقة على الشركة التي قام بإحداثها رئيس الوداد، عاد مصدر وزاري رفيع ليكشف ل"شوف تيفي" تطورات موضوع انشاء شركات لتسيير الفرق الرياضية كما ينص على ذالك قانون 30/09.

وأوضح مصدرنا أن سبب رفض الوزارة لشركة نادي الوداد يعود لكون الأخير خرق البنود المنصوص عليها في القانون 30/09 الصادر بالجريدة الرسمية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن فريقين فقط قي المغرب هما من احتراما القوانين في هذا الملف لحدود الساعة ويتعلق الأمر بفريقي الفتح الرباطي وأولمبيك اسفي، مبرزا في السياق نفسه أن الوزير يتابع هذا الملف عن كثب ويحذر من تجاوز القانون وخلق الفوضى لتغليط الرأي العام.

وكان فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة قد تبرأ في وقت سابق من إقدام رئيس العصبة الإحترافية والوداد سعيد الناصري، على إنشاء شركة دون العودة للبنود المنصوص عليها في قانون 30/09.