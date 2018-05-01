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الحزب الحاكم في إسبانيا يرفض مقترح قانون يدعم جبهة البوليساريو

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 16:32 الحزب الحاكم في إسبانيا يرفض مقترح قانون يدعم جبهة البوليساريو | بوليتيك
الحزب الحاكم في إسبانيا يرفض مقترح قانون يدعم جبهة البوليساريو
في إطار جلسة خاصة بالغرفة الأولى لمجلس البرلمان الإسباني حول آفاق تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أجهض نواب عن الحزب الشعبي الإسباني مقترح قانون تقدم به حزبا اليسار

شوف تيفي: جواد الأطلس

 في إطار جلسة خاصة بالغرفة الأولى لمجلس البرلمان الإسباني حول آفاق تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أجهض نواب عن الحزب الشعبي الإسباني مقترح قانون تقدم به حزبا اليسار الكتالوني الإسباني و"بوديموس"، يرمي إلى ربط المفاوضات مع المغرب مع اتفاقية الصيد البحري من أجل التوصل إلى حل سلمي لنزاع بالصحراء المغربية.

وواجه المقترح رفض الحزب الشعبي في حين دعمه الحزب اليساري الراديكالي "بوديموس" وحلفاؤه وامتنعت باقي الأحزاب عن التصويت، في الوقت الذي عبرت فيه كلارا سان داميان، عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الإسباني عن الحزب الشعبي الدفاع عن قرار حزبها، موضحة أنه يوجد وراء هذا المقترح اعتبارات سياسية، لا علاقة لها باتفاق الصيد البحري، بعدما كشف الحزب الرافض أن المقترح المقدم من طرف مؤيدي جبهة البوليساريو في البرلمان الإسباني يدعم الجبهة الانفصالية إلى حد كبير، لتتم مواجهته بالرفض القاطع من قِبَل نواب الحزب الشعبي.

وتعيش العلاقات المغربية الإسبانية توهجا إيجابيا مؤخرا بفضل التقارب وتطابق الرؤى بين الرباط ومدريد، من أجل مصلحة المنطقة في العديد من الملفات، كالتنسيق الأمني العالي المستوى ومحاربة الإرهاب ومختلف الظواهر الخطيرة التي تهدد دول حوض المتوسط.

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