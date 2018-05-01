مصادر هولندية : زكريا لبيض ينتقل إلى أجاكس أمستردام ويجاور حكيم زياش ﻿

انتقل الدولي المغربي زكرياء لبيض إلى صفوف أجاكس أمستردام قادما إليه من نادي أوترخت بعدما وقع عقدا احترافيا لمدة أربع سنوات.

شوف سبور

انتقل الدولي المغربي زكرياء لبيض إلى صفوف أجاكس أمستردام قادما إليه من نادي أوترخت بعدما وقع عقدا احترافيا لمدة أربع سنوات.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام هولندية اليوم الأربعاء، فإن لبيض سيجاور الأسد المغربي حكيم زياش خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن زكرياء لبيض تعاقد مع أجاكس أمستردام بعد اجتيازه للفحوصات الطبية بنجاح في انتظار التقديم الرسمي خلال الأيام القادمة .

جدير بالذكر، أن زكرياء لبيض حمل قميص كل من سبورتينغ ليشبونة، فيتيسه أرنهيم ،فولهام، وأخيرا أوترخيت الهولندي.