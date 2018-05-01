 نجم الوداد و الدفاع الجديدي يتواجدان في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1 | بووز

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة : رجل أعمال فرنسي يهين مغربيا بعبارات عنصرية صادمة | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة : رجل أعمال فرنسي يهين مغربيا بعبارات عنصرية صادمة

مؤثر.. ودادي اختفى عن الأنظار منذ مباراة اتحاد طنجة للمساعدة 0603382026 | مجتمع

مؤثر.. ودادي اختفى عن الأنظار منذ مباراة اتحاد طنجة '' للمساعدة'' 0603382026

وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع لعملية جراحية | بوليتيك

وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع

بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني | بوليتيك

بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني

عاجل وبالصور..تفحم 7 سيارات فارهة خلال الحريق المهول بحي المعاريف بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..تفحم 7 سيارات فارهة خلال الحريق المهول بحي المعاريف بالبيضاء

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

نجم الوداد و الدفاع الجديدي يتواجدان في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 16:15 نجم الوداد و الدفاع الجديدي يتواجدان في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا | سبور
نجم الوداد و الدفاع الجديدي يتواجدان في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا
ضمت التشكيلة المثالية للجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أعلن عنها ''الكاف''يوم أمس الثلاثاء ، تواجد كل من حميد أحداد مهاجم الدفاع الحسني الجديدي وإسماعيل الحداد لاعب

''شوف سبور''

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أعلن عنها ''الكاف''يوم أمس الثلاثاء ، تواجد كل من حميد أحداد مهاجم الدفاع الحسني الجديدي وإسماعيل الحداد لاعب الوداد الرياضي .

وكان حميد أحداد وإسماعيل الحداد قد ساهما بتعادل فريقهما بعد تسجيل الحداد هدف التعادل للفريق الأحمر في المباراة التي انتهت بهدف في كل شبكة ، و سجل أحداد الهدف الأول للفريق الدكالي في مباراته أمام مولودية الجزائر التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية :

حارس المرمى: كيغلي غوسيبيولا

الدفاع: أحمد فتحي، شمس الدين ذوادي، ماندلا بالما، فاكسون كابومبو

الوسط: خاما بيليات، تشيريليتسو، سينكالا، إسماعيل الحداد

الهجوم: حميد أحداد، بن مالونغو نغيتا

ويذكر أن الوداد سيواجه بور لومي الطوغولي بمركب محمد الخامس في الدارالبيضاء فيما يستقبل الدفاع الحسني الجديدي مازيمبي الكنغولي يوم الثلاثاء المقبل بداية من الساعة السابعة مساء برسم منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء إسماعيل الحداد حميد أحداد الوداد الرياضي الدفاع الحسني الجديدي دوري أبطال أفريقيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غياب فجائي يضرب القلعة الحمراء قبل المباراة الحاسمة أمام حسنية أكادير | سبور

غياب فجائي يضرب القلعة الحمراء قبل المباراة الحاسمة أمام حسنية أكادير

وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية | سبور

وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية

بالصور...مسؤولون بارزون بجهة سوس يقومون بزيارة خاصة للاعبي حسنية أكادير قبل مغادرتهم المدينة لمواجهة الوداد | سبور

بالصور...مسؤولون بارزون بجهة سوس يقومون بزيارة خاصة للاعبي حسنية أكادير قبل مغادرتهم المدينة لمواجهة الوداد

حصري.. فتحي جمال يكشف لشوف سبور تفاصيل مفاوضة لاعبين جدد وتعيين السلامي خلفا لغاريدو | سبور

حصري.. فتحي جمال يكشف لشوف سبور تفاصيل مفاوضة لاعبين جدد وتعيين السلامي خلفا لغاريدو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات الزوجة ديالو تحرق جثته بإيطاليا | حصاد اليوم
منذ 3 دقائق

بالفيديو:تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات الزوجة ديالو تحرق جثته بإيطاليا

هشام مسرار من بلاطو ماستر شاف..عندي تكوين فالصحافة و نقدر نقدم حتى الأخبار | بــووز

هشام مسرار من بلاطو ماستر شاف..عندي تكوين فالصحافة و نقدر نقدم حتى الأخبار

بالفيديو..لحظة اندلاع الحريق المهول داخل محل بحي المعاريف بالبيضاء | بــووز

بالفيديو..لحظة اندلاع الحريق المهول داخل محل بحي المعاريف بالبيضاء

بالفيديو:أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب ضيقات الطريق فكازا وهاشنو واقع | خارج البلاطو

بالفيديو:أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب ضيقات الطريق فكازا وهاشنو واقع

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1 | بووز

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.