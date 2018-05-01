نجم الوداد و الدفاع الجديدي يتواجدان في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا ﻿

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أعلن عنها ''الكاف''يوم أمس الثلاثاء ، تواجد كل من حميد أحداد مهاجم الدفاع الحسني الجديدي وإسماعيل الحداد لاعب

''شوف سبور''

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أعلن عنها ''الكاف''يوم أمس الثلاثاء ، تواجد كل من حميد أحداد مهاجم الدفاع الحسني الجديدي وإسماعيل الحداد لاعب الوداد الرياضي .

وكان حميد أحداد وإسماعيل الحداد قد ساهما بتعادل فريقهما بعد تسجيل الحداد هدف التعادل للفريق الأحمر في المباراة التي انتهت بهدف في كل شبكة ، و سجل أحداد الهدف الأول للفريق الدكالي في مباراته أمام مولودية الجزائر التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية :

حارس المرمى: كيغلي غوسيبيولا

الدفاع: أحمد فتحي، شمس الدين ذوادي، ماندلا بالما، فاكسون كابومبو

الوسط: خاما بيليات، تشيريليتسو، سينكالا، إسماعيل الحداد

الهجوم: حميد أحداد، بن مالونغو نغيتا

ويذكر أن الوداد سيواجه بور لومي الطوغولي بمركب محمد الخامس في الدارالبيضاء فيما يستقبل الدفاع الحسني الجديدي مازيمبي الكنغولي يوم الثلاثاء المقبل بداية من الساعة السابعة مساء برسم منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.