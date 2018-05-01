خاص.. هذه منحة الناصيري للاعبيه لتحقيق الفوز على حسنية أكادير ﻿

قرر سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، تخصيص منحة مهمة للاعبيه خلال مباراة يومه الأربعاء أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قرر سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، تخصيص منحة مهمة للاعبيه خلال مباراة يومه الأربعاء أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفادت مصادر ودادية، أن المباريات الحاسمة التي يخوضها الوداد البيضاوي غالبا ما تتراوح منحة اللاعبين ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف درهم إلا أن رئيس النادي حسم في منحة المباراة المقررة بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 20.00، وخصص 2 مليون سنتيم لكل لاعب في حال تحقيق نتيجة الفوز.

ويحتل فريق الوداد البيضاوي الرتبة الرابعة رفقة الدفاع الحسني الجديدي برصيد 44 نقطة بعد تحقيق 12 فوزا و8 تعادلات و7 هزائم.