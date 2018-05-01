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رسميا ولأول مرة..السماح للسعوديات بقيادة السيارة ابتداء من شهر يونيو المقبل

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 15:47 رسميا ولأول مرة..السماح للسعوديات بقيادة السيارة ابتداء من شهر يونيو المقبل | دولي
رسميا ولأول مرة..السماح للسعوديات بقيادة السيارة ابتداء من شهر يونيو المقبل
كشف مدير الإدارة العامة للمرور فى السعودية اللواء محمد بن عبد الله البسامى، فى بيان له أمس الثلاثاء 8 ماي، أنه سيُسمح للنساء بالسعودية بقيادة السيارات ابتداء من 24 يونيو المقبل.

''شوف تيفي''

كشف مدير الإدارة العامة للمرور فى السعودية اللواء محمد بن عبد الله البسامى، فى بيان له أمس الثلاثاء 8 ماي، أنه سيُسمح للنساء بالسعودية بقيادة السيارات ابتداء من 24 يونيو المقبل.

وحسب وسائل إعلام سعودية فقد أكد مدير الإدارة العامة للمرور، على اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للسيارات فى المملكة، مشيرا إلى أنه سيسمح للنساء السعوديات من سن 18 وما فوق التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة، إضافة إلى تهيئة عددٍ من المواقع فى الإدارات، لاستقبال النساء اللائى يرغبن فى ترخيص سيارات جديدة، والحصول على رخص سيرها.

تجدر الإشارة إلى أن أمرا ملكيا، صدر منذ أشهر، يقضى بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات فى شوراع المملكة، تماشيا مع الرؤية الخاصة بـ '' السعودية 2030''.

‫شوف تيفي

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