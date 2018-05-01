اعتقال اب بتهمة زنا المحارم ﻿

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالقنيطرة مساء أمس الثلاثاء ، شخصا بتهمة زنا المحارم.

شوف تيفي

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالقنيطرة مساء أمس الثلاثاء ، شخصا بتهمة زنا المحارم.

وبهذا الخصوص علمت قناة شوف تيفي من أحد مصادرها أن عناصر المركز الترابي الدرك الملكي بدوار اشنانفة سيدي يحيى الغرب ، قد انتقلت إلى منزل المشتبه به ، لاعتقاله واقتياده إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي بالقنيطرة تحت الإشراف المباشر لرئيس المركز بناء على شكاية كانت قد توصلت بها من إحدى التلميذات البالغة من العمر 15 سنة تتهم فيها والدها باغتصابها عدة مرات في غياب الام .

هذا وقد تم وضع الأب تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، بعدما اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه حيث ينتظر تقديمه، أمام أنظار العدالة.

ويشار أن هذه الحادثة تعتبر الثانية من نوعها هذا الأسبوع حيث تم اعتقال أب آخر بتهمة اغتصابه لابنته ذات 24 ربيعا بنفس المنطقة.