انفراد: الوداد على خطى ليفربول و هذا ما يبحث عنه النــاصري ﻿

بعد الإنتقادات القوية الموجهة لمكتب الوداد بسبب ضعف جودة المعدات الرياضية التي تقدمها شركة ''ماكرون'' عبر وكيلها بالمغرب ، قرر سعيد الناصري رئيس فريق الوداد عدم تجديد العقد الذي يربط الفريق بالشركة

شـــوف تيفي:

بعد الإنتقادات القوية الموجهة لمكتب الوداد بسبب ضعف جودة المعدات الرياضية التي تقدمها شركة "ماكرون" عبر وكيلها بالمغرب ، قرر سعيد الناصري رئيس فريق الوداد عدم تجديد العقد الذي يربط الفريق بالشركة المذكورة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن رئيس الوداد فتح باب المفاوضات مع شركة "نيو بالونس" للأمتعة الرياضية والتي تعد المزود الرئيسي بالأمتعة لعدد من الأندية العالمية أبرزها نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي السياق نفسه أوضحت مصادرنا أن سعيد الناصيري، يبحث في الفترة المقبلة على تحرير لوغو نادي الوداد الرياضي من قبضة منخرط بالفريق يستغل المحل التجاري الموجود بمركب محمد بنجلون.

وقالت المصادر نفسها، إن رئيس الوداد وجد نفسه بين مطرقة مطالب الجماهير بتحرير اللوغو من قبضة الشخص المذكور، وسندان العقد الذي يجمع "مول البوتيك" بالفريق الأحمر.