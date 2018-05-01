 انفراد: الوداد على خطى ليفربول و هذا ما يبحث عنه النــاصري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1 | بووز

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة : رجل أعمال فرنسي يهين مغربيا بعبارات عنصرية صادمة | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة : رجل أعمال فرنسي يهين مغربيا بعبارات عنصرية صادمة

مؤثر.. ودادي اختفى عن الأنظار منذ مباراة اتحاد طنجة للمساعدة 0603382026 | مجتمع

مؤثر.. ودادي اختفى عن الأنظار منذ مباراة اتحاد طنجة '' للمساعدة'' 0603382026

وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع لعملية جراحية | بوليتيك

وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع

بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني | بوليتيك

بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني

عاجل وبالصور..تفحم 7 سيارات فارهة خلال الحريق المهول بحي المعاريف بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..تفحم 7 سيارات فارهة خلال الحريق المهول بحي المعاريف بالبيضاء

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

انفراد: الوداد على خطى ليفربول و هذا ما يبحث عنه النــاصري

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 15:40 انفراد: الوداد على خطى ليفربول و هذا ما يبحث عنه النــاصري | سبور
انفراد: الوداد على خطى ليفربول و هذا ما يبحث عنه النــاصري
بعد الإنتقادات القوية الموجهة لمكتب الوداد بسبب ضعف جودة المعدات الرياضية التي تقدمها شركة ''ماكرون'' عبر وكيلها بالمغرب ، قرر سعيد الناصري رئيس فريق الوداد عدم تجديد العقد الذي يربط الفريق بالشركة

شـــوف تيفي:

 

بعد الإنتقادات القوية الموجهة لمكتب الوداد بسبب ضعف جودة المعدات الرياضية التي تقدمها شركة "ماكرون" عبر وكيلها بالمغرب ، قرر سعيد الناصري رئيس فريق الوداد عدم تجديد العقد الذي يربط الفريق بالشركة المذكورة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن رئيس الوداد فتح باب المفاوضات مع شركة "نيو بالونس" للأمتعة الرياضية والتي تعد المزود الرئيسي بالأمتعة لعدد من الأندية العالمية أبرزها نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي السياق نفسه أوضحت مصادرنا أن سعيد الناصيري، يبحث في الفترة المقبلة على تحرير لوغو نادي الوداد الرياضي من قبضة منخرط بالفريق يستغل المحل التجاري الموجود بمركب محمد بنجلون.

وقالت المصادر نفسها، إن رئيس الوداد وجد نفسه بين مطرقة مطالب الجماهير بتحرير اللوغو من قبضة الشخص المذكور، وسندان العقد الذي يجمع "مول البوتيك" بالفريق الأحمر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الفريق الأحمر المحل التجاري جماهير الوداد الناصري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غياب فجائي يضرب القلعة الحمراء قبل المباراة الحاسمة أمام حسنية أكادير | سبور

غياب فجائي يضرب القلعة الحمراء قبل المباراة الحاسمة أمام حسنية أكادير

وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية | سبور

وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية

بالصور...مسؤولون بارزون بجهة سوس يقومون بزيارة خاصة للاعبي حسنية أكادير قبل مغادرتهم المدينة لمواجهة الوداد | سبور

بالصور...مسؤولون بارزون بجهة سوس يقومون بزيارة خاصة للاعبي حسنية أكادير قبل مغادرتهم المدينة لمواجهة الوداد

حصري.. فتحي جمال يكشف لشوف سبور تفاصيل مفاوضة لاعبين جدد وتعيين السلامي خلفا لغاريدو | سبور

حصري.. فتحي جمال يكشف لشوف سبور تفاصيل مفاوضة لاعبين جدد وتعيين السلامي خلفا لغاريدو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات الزوجة ديالو تحرق جثته بإيطاليا | حصاد اليوم
منذ 3 دقائق

بالفيديو:تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات الزوجة ديالو تحرق جثته بإيطاليا

هشام مسرار من بلاطو ماستر شاف..عندي تكوين فالصحافة و نقدر نقدم حتى الأخبار | بــووز

هشام مسرار من بلاطو ماستر شاف..عندي تكوين فالصحافة و نقدر نقدم حتى الأخبار

بالفيديو..لحظة اندلاع الحريق المهول داخل محل بحي المعاريف بالبيضاء | بــووز

بالفيديو..لحظة اندلاع الحريق المهول داخل محل بحي المعاريف بالبيضاء

بالفيديو:أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب ضيقات الطريق فكازا وهاشنو واقع | خارج البلاطو

بالفيديو:أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب ضيقات الطريق فكازا وهاشنو واقع

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1 | بووز

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.