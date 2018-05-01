إيقاف بارون مخدرات بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء ﻿

تمكن رجال الشرطة من القبض يوم أمس الثلاثاء من القبض على تاجر مخدرات يزود الباعة الصغار بمخدر الشيرا بمنطقة مولاي رشيد.

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تمكن رجال الشرطة من القبض يوم أمس الثلاثاء من القبض على تاجر مخدرات يزود الباعة الصغار بمخدر الشيرا بمنطقة مولاي رشيد.

وحسب مصادر محلية، فإن العناصر الأمنية أقدموا على إيقاف المعني بالأمر الذي يكتري غرفة بالمجموعة 4 بحي مولاي رشيد.

وأضافت ذات المصادر أن رجال الأمن تمكنوا من إيقاف بارون المخدرات المنحدر من مدينة وزان، متلبسا بمحاولة بيع صفيحة من مخدر الشيرا لأحد تجار الممنوعات بالتقسيط لتصريفها على المستهلكين.

هذا وفور إيقافه، اعترف الموقوف بالمنسوب إليه، كما حجزت العناصر الأمنية 21 صفيحة من مخدر الشيرا بغرفته التي يكتريها بالمنطقة المذكورة.

وبهذا سيتم إحالة التاجر على النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معه.