حصري.. لاعبو الرجاء يجتمعون بالجماهير التي شاركت في اعتداء وشغب الحافلة ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن مكونات المجتمع المدني من محبي فريق الرجاء البيضاوي، تمكنوا من إقناع لاعبي الرجاء بالصلح مع بعض الجماهير التي شاركت في شغب الاعتداء الذي تعرضوا له على متن

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن مكونات المجتمع المدني من محبي فريق الرجاء البيضاوي، تمكنوا من إقناع لاعبي الرجاء بالصلح مع بعض الجماهير التي شاركت في شغب الاعتداء الذي تعرضوا له على متن الحافلة.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعبيين سيجتمعون مباشرة بعد عودتهم من مدينة العرائش، بعد خوضهم لمباراة شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الاحترافية مع الجماهير التي شاركت في شغب الحافلة عقب رجوعهم من مدينة واد زم، موضحة أن الأجواء كلها تبشر بالخير وستساعد على احتواء أزمة اللاعبين والجماهير.

وحسب ذات المصادر، فإن اللاعبين ولحدود الساعة لم يقدموا شكاية لدى السلطات الأمنية من أجل اعتقال المتهمين علما أنهم يتوفرون على أشرطة فيديو توثق تفاصيل الاعتداء بما فيها السيارات التي كانت تقل الجماهير.