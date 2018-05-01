واخيرا.. الرجاء يصرف مستحقات لاعبيه ﻿

يصرف مسؤولو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون فريق الرجاء الرياضي جزء من المستحقات المالية التي يدين بها لاعبو الفريق الأخضر والمتمثلة أساسا في جزء من منح توقيعهم العالقة منذ سنوات.

شوف سبور

يصرف مسؤولو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون فريق الرجاء الرياضي جزء من المستحقات المالية التي يدين بها لاعبو الفريق الأخضر والمتمثلة أساسا في جزء من منح توقيعهم العالقة منذ سنوات.

وحسب يومية المساء في عددها ليومه الأربعاء، فإن لاعبي الرجاء توصلوا بمستحقاتهم المالية بعد صرفها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي توصلت بمبلغ مالي يقارب مليار و200 مليون سنتيم من وزارة الداخلية والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ودعم خاص من جهات أخرى.

وشددت المصادر ذاتها، على أن الجامعة استعانت بلائحة توصلت بها من مسؤولي اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون الرجاء من أجل صرف مستحقات لاعبي الفريق الأخضر.

وفي سياق متصل، توصل الرجاء بما مجموعه 50 مليون سنتيم من أحد محتضنيه الذي صرف المبلغ المذكور من أجل الحصول على أفضلية وضع علامته التجارية على قميص الفريق خلال المباريات التي سيخوضها ضمن دور المجموعات ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.