 واخيرا.. الرجاء يصرف مستحقات لاعبيه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..العثور على جثة شخص بها أثار جروح مرمية بواد بمارتيل | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على جثة شخص بها أثار جروح مرمية بواد بمارتيل

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1 | بووز

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب..هذه هي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة : رجل أعمال فرنسي يهين مغربيا بعبارات عنصرية صادمة | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة : رجل أعمال فرنسي يهين مغربيا بعبارات عنصرية صادمة

مؤثر.. ودادي اختفى عن الأنظار منذ مباراة اتحاد طنجة للمساعدة 0603382026 | مجتمع

مؤثر.. ودادي اختفى عن الأنظار منذ مباراة اتحاد طنجة '' للمساعدة'' 0603382026

وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع لعملية جراحية | بوليتيك

وزارة الصحة تؤكد انقطاع الكهرباء بمستشفى بوكافر بورززات وتكشف حقيقة تعرض طفل صغير لخطر كان يخضع

بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني | بوليتيك

بنعتيق: الهجرة والاندماج.. تحد تجاوز الطابع الاقتصادي إلى السياسي والأمني

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

واخيرا.. الرجاء يصرف مستحقات لاعبيه

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 15:26 واخيرا.. الرجاء يصرف مستحقات لاعبيه | سبور
واخيرا.. الرجاء يصرف مستحقات لاعبيه
يصرف مسؤولو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون فريق الرجاء الرياضي جزء من المستحقات المالية التي يدين بها لاعبو الفريق الأخضر والمتمثلة أساسا في جزء من منح توقيعهم العالقة منذ سنوات.

شوف سبور

يصرف مسؤولو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون فريق الرجاء الرياضي جزء من المستحقات المالية التي يدين بها لاعبو الفريق الأخضر والمتمثلة أساسا في جزء من منح توقيعهم العالقة منذ سنوات.

وحسب يومية المساء في عددها ليومه الأربعاء، فإن لاعبي الرجاء توصلوا بمستحقاتهم المالية بعد صرفها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي توصلت بمبلغ مالي يقارب مليار و200 مليون سنتيم من وزارة الداخلية والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ودعم خاص من جهات أخرى.

وشددت المصادر ذاتها، على أن الجامعة استعانت بلائحة توصلت بها من مسؤولي اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون الرجاء من أجل صرف مستحقات لاعبي الفريق الأخضر.

وفي سياق متصل، توصل الرجاء بما مجموعه 50 مليون سنتيم من أحد محتضنيه الذي صرف المبلغ المذكور من أجل الحصول على أفضلية وضع علامته التجارية على قميص الفريق خلال المباريات التي سيخوضها ضمن دور المجموعات ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الرجاء مستحقات مال سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غياب فجائي يضرب القلعة الحمراء قبل المباراة الحاسمة أمام حسنية أكادير | سبور

غياب فجائي يضرب القلعة الحمراء قبل المباراة الحاسمة أمام حسنية أكادير

وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية | سبور

وزارة الشباب و الرياضة تمنع الوداد الرياضي من تأسيس شركة رياضية

بالصور...مسؤولون بارزون بجهة سوس يقومون بزيارة خاصة للاعبي حسنية أكادير قبل مغادرتهم المدينة لمواجهة الوداد | سبور

بالصور...مسؤولون بارزون بجهة سوس يقومون بزيارة خاصة للاعبي حسنية أكادير قبل مغادرتهم المدينة لمواجهة الوداد

حصري.. فتحي جمال يكشف لشوف سبور تفاصيل مفاوضة لاعبين جدد وتعيين السلامي خلفا لغاريدو | سبور

حصري.. فتحي جمال يكشف لشوف سبور تفاصيل مفاوضة لاعبين جدد وتعيين السلامي خلفا لغاريدو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات الزوجة ديالو تحرق جثته بإيطاليا | حصاد اليوم
منذ 4 دقائق

بالفيديو:تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات الزوجة ديالو تحرق جثته بإيطاليا

هشام مسرار من بلاطو ماستر شاف..عندي تكوين فالصحافة و نقدر نقدم حتى الأخبار | بــووز

هشام مسرار من بلاطو ماستر شاف..عندي تكوين فالصحافة و نقدر نقدم حتى الأخبار

بالفيديو..لحظة اندلاع الحريق المهول داخل محل بحي المعاريف بالبيضاء | بــووز

بالفيديو..لحظة اندلاع الحريق المهول داخل محل بحي المعاريف بالبيضاء

بالفيديو:أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب ضيقات الطريق فكازا وهاشنو واقع | خارج البلاطو

بالفيديو:أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب ضيقات الطريق فكازا وهاشنو واقع

﻿

آخر المستجدات

عاجل..العثور على جثة شخص بها أثار جروح مرمية بواد بمارتيل | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

عاجل..العثور على جثة شخص بها أثار جروح مرمية بواد بمارتيل

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حادث خطير بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح شوفو شنو وقع

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1 | بووز

فيديو : أهداف الشوط الأول لـ مباراة نهضة بركان و أولمبيك خريبكة 1-1

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.