سفارة الإمارات بالمغرب تٌخلد الذكرى الـ42 لتوحيد القوات المسلحة ﻿

أقام علي سالم الكعبي سفير الإمارات لدى المملكة المغربية والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي الملحق العسكري لدى السفارة أمس الثلاثاء حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتوحيد

"شوف تيفي"

أقام علي سالم الكعبي سفير الإمارات لدى المملكة المغربية والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي الملحق العسكري لدى السفارة أمس الثلاثاء حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتوحيد القوات المسلحة بفندق سوفيتيل بالرباط.

وكان في استقبال ضيوف الحفل سعيد مهير الكتبي وزير مفوض بسفارة الامارات بالرباط والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي الملحق العسكري لدى سفارة دولة الامارات في المملكة المغربية وأعضاء السفارة وأعضاء الملحقية العسكرية.

وحضر حفل الاستقبال عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ولحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ورقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وعلي المنصوري مدير مكتب ديوان ولي عهد أبوظبي بالرباط والشيخ حميد المعلا وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسئولين في القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني المغربي والملحقين العسكريين للسفارات المعتمدة لدى المملكة المغربية وأعضاء الديوان الملكي المغربي وحشد من المواطنين ورجال المال والأعمال ونخبة من الإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني.

وبعد الاستماع للنشيدين الوطني الإماراتي والمغربي، قام سعيد مهير الكتبي وزير مفوض بالسفارة والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي الملحق العسكري وعبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة و لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ومعالي رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية والشيخ حميد النعيمي بتقطيع الحلوى بهذه المناسبة الوطنية الغالية

وقال علي سالم الكعبي سفير دولة الامارات بالرباط أن هذه المناسبة الوطنية التي توافق السادس من ماي من كل عام والتي تٌخلد ذكرى توحيد القوات المسلحة عام 1976 تجسد نجاح المسيرة الاتحادية التي أرسى دعائمها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات والتي يواصل حمل مشعل قيادتها بعزم وثبات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مضيفا أن "أهمية هذا الاحتفال تكمن في تزامنه مع احتفالات دولة الامارات بعام زايد وفي ذكرى هذا اليوم نتوجه للباري عز وجل أن يتغمد برحمته وغفرانه الروح الطاهرة للمغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه ونرفع أكف الدعاء للترحم على الشهداء الأبرار لقواتنا المسلحة الذين أبلوا بلاء حسناً وفدوا الوطن والإنسانية بأرواحهم فجزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل مثواهم الجنة بإذن الله".

وعبر السفير علي سالم الكعبي عن تقديره للجهود الرائدة للقوات المسلحة في الدفاع عن وحدة وسيادة وأمن الوطن وعن دورها المميز والمعترف به دوليا في العمليات الإنسانية في بؤر التوتر في عدة دول عبر العالم في إطار مساهمات الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلم والأمن الدوليين بإشراف الأمم المتحدة، منوها بالمساهمات الرائدة للقوات المسلحة في التحالف العربي من أجل الدفاع عن الشرعية في اليمن بغية تعزيز الأمن والسلم وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق ودعم كل المبادرات العربية والإسلامية لتعزيز الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله.

وبهذه المناسبة أشاد السفير علي سالم الكعبي بتطور العلاقات الإماراتية - المغربية والمستوى المميز الذي بلغته في مختلف المجالات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والذي أصبح يٌشكل نموذجا ناجحا للتعاون العربي ـ العربي.