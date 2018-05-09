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بالصــور:البرلمان العربي يؤكد وقوفه مع المغرب ضد كل من يتدخل في شؤونه الداخلية ويهدد سيادته وأمنه واستقراره

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 14:38 بالصــور:البرلمان العربي يؤكد وقوفه مع المغرب ضد كل من يتدخل في شؤونه الداخلية ويهدد سيادته وأمنه واستقراره | بوليتيك
بالصــور:البرلمان العربي يؤكد وقوفه مع المغرب ضد كل من يتدخل في شؤونه الداخلية ويهدد سيادته وأمنه واستقراره
شدد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، على وقوف البرلمان العربي مع المغرب ''ضد كل من يتدخل في شؤونه الداخلية ويهدد سيادته وأمنه واستقراره''.

 شـــوف تيفي:

 

شدد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، على وقوف البرلمان العربي مع المغرب "ضد كل من يتدخل في شؤونه الداخلية ويهدد سيادته وأمنه واستقراره".

وثمن السلمي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من البرلمان العربي، من جهة أخرى جهود الملك محمد السادس في دعم العمل العربي المشترك، ودوره من خلال رئاسة لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة.

وقال، في هذا الصدد، إن هذه الجلسة تأتي بعد أيام من القمة العربية "قمة القدس"، التي أكدت التضامن العربي في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم العربي، معتبرا أن فلسطين وقدسها ستظل القضية المحورية والأولى، ومذكرا بالخصوص بمشاركة البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الفلسطيني برام الله المنعقدة في 30 أبريل الماضي.

وخلص رئيس البرلمان العربي إلى أن " السبيل الأمثل لإنهاء الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية يتمثل في الحوار من أجل حل سياسي يضمن حقوق الجميع ويصون وحدة الدول ووئامها الاجتماعي".

وستركز الجلسة الرابعة من البرلمان العربي على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ونتائج أعمال القمة العربية، التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية "قمة القدس"، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

ويأتي انعقاد هذه الجلسة الرابعة بالمملكة المغربية، حسب بيان للبرلمان العربي، "تعزيزا وتمتينا للعلاقات البرلمانية العربية العربية، وبناء على التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس المستشارين المغربي".

 

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