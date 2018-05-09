عاجل وبالصور.. شفارة كريساو موزع شركة حليب أمام محل تجاري بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن أعوان السلطة العاملين بالملحقة الإدارية ديار السلام بحي السلامة المتواجد بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالبيضاء، أوقفوا قبل قليل من يومه الأربعاء 9 ماي، شابا، تورط في

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن أعوان السلطة العاملين بالملحقة الإدارية ديار السلام بحي السلامة المتواجد بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالبيضاء، أوقفوا قبل قليل من يومه الأربعاء 9 ماي، شابا، تورط في تعريض موزع شركة حليب للسرقة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن موزع شركة للحليب، وضع منتوجات الشركة التي يعمل بها لدى محل تجاري ومباشرة بعد حصوله على مبلغ مالي من صاحب هذا المحل، تفاجأ بلص يهاجمه ويسرق منه مبلغ 5 آلاف درهم.

وأكد ذات المصدر إلى أن المتورط في السرقة، شارك في العملية رفقة شاب آخر كان على متن دراجة نارية، مشيرا إلى أن هذا الأخير فر بعد تدخل أعوان السلطة، في حين تم إيقاف المتورط الرئيسي الذي تم نقله إلى الدائرة 26 للتحقيق معه.