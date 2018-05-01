 بطلب من قطريين الشيخ " الفيزازي" يقضي شهر رمضان بالدوحة لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد على الأثرياء ﻿
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بطلب من قطريين الشيخ " الفيزازي" يقضي شهر رمضان بالدوحة لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد على الأثرياء

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 14:01 بطلب من قطريين الشيخ الفيزازي يقضي شهر رمضان بالدوحة لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد على الأثرياء | مجتمع
بطلب من قطريين الشيخ " الفيزازي" يقضي شهر رمضان بالدوحة لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد على الأثرياء
بعدما راج أن الشيخ ''محمد الفيزازي'' دخل في مفاوضات مع جهات كبرى بقطر أثناء تواجده بتركيا التي زارها خلال الشهــور الأخيرة، لأجل إلقاء دروس الوعظ والإرشاد ومحاضرات بالدوحة طيلة شهر رمضان الأبرك تبين

"شوف تيفي"

 

بعدما راج أن الشيخ "محمد الفيزازي" دخل في مفاوضات مع جهات كبرى بقطر أثناء تواجده بتركيا التي زارها خلال الشهــور الأخيرة، لأجل إلقاء دروس الوعظ والإرشاد ومحاضرات بالدوحة طيلة شهر رمضان الأبرك تبين أن الأمــر صحيح ووصل إلى مرحلته الأخيرة.

وفي هــذا الصدد أكد الشيخ محمد الفيزازي في مكالمة هــاتفية خص بها "شوف تيفي" أنه سيسافر  رفقة أفراد أسرته إلى العاصمة القطرية الدوحة، في الأيام القليلة المقبلة ، لمباشرة مهام جديدة تتعلق بإلقاء محاضرات طوال ليالي شهر رمضان، وذلك بطلب من قطريين.

هــذا وغاب الشيخ الفيزازي عن الأنظار  منذ شهــور طويلة  من منبر الخطابة بمسجد طارق بن زياد بحي كاسبراطا بمدينة طنجة ، وذلك على إثر الضجة الإعلامية الكبيرة التي أعقبت زواجه بـ"حنان زعبول" واتهامها له بتهم الاستغلال الجنسي والزواج العرفي الذي جمعهما في إطار غير قانوني، الشيء الذي نفاه الفيزازي في ملف تمت إحالته على أنظار النيابة العامة بمدينة طنجة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طنجة قطر تركيا الشيخ الفيزازي

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