فيديو جد مؤلم.. العثور على شيباني كيموت وفيه الدود وسط الشارع بسيدي سليمان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الفيديوهات، التي توثق للحظة احتجاج عشرات المواطنين، بمدينة سيدي سليمان على السلطات المحلية، حتى تقوم بالتدخل لانتشال مسن من الشارع، بسبب تدهور حالته الصحية ووقوع

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الفيديوهات، التي توثق للحظة احتجاج عشرات المواطنين، بمدينة سيدي سليمان على السلطات المحلية، حتى تقوم بالتدخل لانتشال مسن من الشارع، بسبب تدهور حالته الصحية ووقوع تعفنات خطيرة ببطنه.

وأوضح مصدر حقوقي لـ "شوف تيفي" أن العديد من المواطنين، طالبوا أمس الثلاثاء، السلطات المحلية بنقل هذا المسن إلى المستشفى، قبل أن يقوم البعض منهم بحمله ونقله أمام منزل "العامل"، حتى يتم إيجاد حل ينهي معاناة هذا المسن الذي تدهورت حالته الصحية بسبب التعفنات الظاهرة ببطنه وانتشار الديدان به.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، حلت بمكان تواجد المسن المريض، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي سليمان لتلقي العلاجات الضرورية.