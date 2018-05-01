عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته ﻿

نفيا لجميع ادعاءاته حول مراسلاته مع عائلته ، كشفت إدارة السجن المحلي عين بورجة أن السجين توفيق بوعشرين يستفيد من جميع حقوقه بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها

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نفيا لجميع ادعاءاته حول مراسلاته مع عائلته ، كشفت إدارة السجن المحلي عين بورجة أن السجين توفيق بوعشرين يستفيد من جميع حقوقه بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها قانونا.

وفي هذا الإطار، فقد توصلت المؤسسة السجنية بعشرة رسائل تم بعثها للسجين من طرف عائلته، وتم تسليمها جميعها له بعد إعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون 23/98 بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

و أضاف البلاغ ، كما تسلمت المؤسسة من السجين تسعة رسائل يرغب في توجيهها الى زوجته، ورسالة واحدة يود إرسالها إلى أخته.

وبعد مراقبة مضامين هذه الرسائل تم توجيه رسالتين إلى زوجته لخلوهما مما يمنع ذلك، في حين تم حجز الباقي لمخالفة مضامينها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. - علاوة على ذلك، وبالنظر لأهمية تواصل النزلاء مع ذويهم وارتباطه بتسهيل إدماجهم في المجتمع بعد الافراج، فإن السجين يتواصل مع عائلته كل أسبوع عبر الزيارة المباشرة وكذا الاتصال الهاتفي.

وفي الأخير تؤكد إدارة المؤسسة السجنية بأنها بقدر ما تحرص على تمكين جميع السجناء من الاستفادة من حقوقهم كاملة، وتمكينهم من كل ما من شأنه تحقيق إعادة ادماجهم في المجتمع، فإنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ولن تسمح بخرقه من طرف أي سجين، أو استغلال حقه في المراسلة للإهانة أو للإساءة أو توجيه القذف أو السب.