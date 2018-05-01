 عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته | مجتمع

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته

عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي

عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا | حوادث و حقوق

عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن | بوليتيك

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن

ســـكوب: اختطــاف عــارضة أزياء بمراكش وهاشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

ســـكوب: اختطــاف عــارضة أزياء بمراكش وهاشنو وقع ليها

انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـشوف تيفي: أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه | بوليتيك

انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـ''شوف تيفي'': ''أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه''

أرباب المقاهي والمطاعم يعقدون الدورة الأولى لمجلسهم الوطني ويلوحون بخيار المقاطعة احتجاجا على عدم الحوار وتضييق المجالس البلدية | مجتمع

أرباب المقاهي والمطاعم يعقدون الدورة الأولى لمجلسهم الوطني ويلوحون بخيار "المقاطعة" احتجاجا على

داك شي ديال الأفلام..اختطاف سيدة أعمال بالمحمدية بواسطة سيارة رباعية الدفع | حوادث و حقوق

داك شي ديال الأفلام..اختطاف سيدة أعمال بالمحمدية بواسطة سيارة رباعية الدفع

مثير..غرامة مالية كبيرة على الألفاظ الخادشة للحياء في رمضان | مجتمع

مثير..غرامة مالية كبيرة على الألفاظ الخادشة للحياء في رمضان

مقاطعون ولكن...!

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 12:50 عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته | مجتمع
عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته
نفيا لجميع ادعاءاته حول مراسلاته مع عائلته ، كشفت إدارة السجن المحلي عين بورجة أن السجين توفيق بوعشرين يستفيد من جميع حقوقه بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها

شـــوف تيفي:

 

نفيا لجميع ادعاءاته حول مراسلاته مع عائلته ، كشفت إدارة السجن المحلي عين بورجة أن السجين توفيق بوعشرين يستفيد من جميع حقوقه بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها قانونا.

وفي هذا الإطار، فقد توصلت المؤسسة السجنية بعشرة رسائل تم بعثها للسجين من طرف عائلته، وتم تسليمها جميعها له بعد إعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون 23/98 بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

و أضاف البلاغ ، كما تسلمت المؤسسة من السجين تسعة رسائل يرغب في توجيهها الى زوجته، ورسالة واحدة يود إرسالها إلى أخته.

وبعد مراقبة مضامين هذه الرسائل تم توجيه رسالتين إلى زوجته لخلوهما مما يمنع ذلك، في حين تم حجز الباقي لمخالفة مضامينها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. - علاوة على ذلك، وبالنظر لأهمية تواصل النزلاء مع ذويهم وارتباطه بتسهيل إدماجهم في المجتمع بعد الافراج، فإن السجين يتواصل مع عائلته كل أسبوع عبر الزيارة المباشرة وكذا الاتصال الهاتفي.

وفي الأخير تؤكد إدارة المؤسسة السجنية بأنها بقدر ما تحرص على تمكين جميع السجناء من الاستفادة من حقوقهم كاملة، وتمكينهم من كل ما من شأنه تحقيق إعادة ادماجهم في المجتمع، فإنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ولن تسمح بخرقه من طرف أي سجين، أو استغلال حقه في المراسلة للإهانة أو للإساءة أو توجيه القذف أو السب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب المؤسسة السجنية قدف سب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أرباب المقاهي والمطاعم يعقدون الدورة الأولى لمجلسهم الوطني ويلوحون بخيار المقاطعة احتجاجا على عدم الحوار وتضييق المجالس البلدية | مجتمع

أرباب المقاهي والمطاعم يعقدون الدورة الأولى لمجلسهم الوطني ويلوحون بخيار "المقاطعة" احتجاجا على عدم الحوار وتضييق المجالس البلدية

مثير..غرامة مالية كبيرة على الألفاظ الخادشة للحياء في رمضان | مجتمع

مثير..غرامة مالية كبيرة على الألفاظ الخادشة للحياء في رمضان

قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

قطرات مطرية و زخات رعدية بهذه المناطق اليوم الأربعاء

حصري ...الكوبل الشهير كلثومة والركراكي يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة | مجتمع

حصري ...الكوبل الشهير ''كلثومة والركراكي'' يتجهان للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أرملة تُناشد القلوب الرحيمة..عاونوني غير فالعلاج ديال ولدي..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 47 دقيقة

أرملة تُناشد القلوب الرحيمة..عاونوني غير فالعلاج ديال ولدي..للمساعدة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 ماي 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 ماي 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 09 ماي 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 09 ماي 2018

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته | مجتمع
منذ 9 دقائق

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته

عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي

عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا | حوادث و حقوق

عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن | بوليتيك

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.