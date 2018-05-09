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عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 12:44 عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي
تعرض محل خاص ببيع ملابس الأطفال، يوجد على مستوى ساحة ''آل ياسر'' بمنقطة عين السبع بالبيضاء، يومه الأربعاء 9 ماي، للسرقة، على يد مجهولين، أقدموا على سرقة ''خزنة'' تحتوي على مبلغ مالي.

"شوف تيفي"

 

تعرض محل خاص ببيع ملابس الأطفال، يوجد على مستوى ساحة "آل ياسر" بمنقطة عين السبع بالبيضاء، يومه الأربعاء 9 ماي، للسرقة، على يد مجهولين، أقدموا على سرقة "خزنة" تحتوي على مبلغ مالي.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن صاحب المحل، تفاجأ اليوم بسرقة خزنته التي تحتوي على مبلغ مالي، وملابس معروضة للبيع، ليسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا.

وأشار المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية، يتواجدون بهذه اللحظات بالمحل لجمع الأدلة، التي قد تساعد في التوصل إلى هوية المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

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