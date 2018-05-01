عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا ﻿

بعدما قررت الزوجة الإيطالية إحراق جثة زوجها المغربي، الذي فارق الحياة مؤخرا، بمدينة بريتشيا الإيطالية، علمت شوف تيفي أن الأخيرة وبعد ضغط عائلة الهالك على الجهات المعنية، أقدمت الزوجة الإيطالية

شوف تيفي

بعدما قررت الزوجة الإيطالية إحراق جثة زوجها المغربي، الذي فارق الحياة مؤخرا، بمدينة بريتشيا الإيطالية، علمت شوف تيفي أن الأخيرة وبعد ضغط عائلة الهالك على الجهات المعنية، أقدمت الزوجة الإيطالية اليوم الأربعاء على إمضاء التزام بالسفارة المغربية بإيطاليا يقضي بدفن الزوج المغربي بمقبرة إسلامية بالمدينة المذكورة.

وأضافت مصادرنا أن جثة الهالك المنحدر من مدينة فاس ستخضع خلال الساعات المقبلة للتشريح الطبي من أجل تحديد أسباب الوفاة.

ومن جهة أخرى، تطالب عائلة المهاجر المغربي من السفارة المغربية بإيطاليا بترحيل جثة ابنهم ودفنها بمسقط رأسه.