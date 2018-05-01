الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن ﻿

أكدت دولة الإمارات يومه الأربعاء، أنه لا أطماع لها في اليمن لا من قريب ولا من بعيد مضيفة في بيان لها، أنها قدمت جهودا كبيرة في سبيل مساعدة المواطنين في المحافظات المحررة بما فها جزيرة سقطرى الذي

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أكدت دولة الإمارات يومه الأربعاء، أنه لا أطماع لها في اليمن لا من قريب ولا من بعيد مضيفة في بيان لها، أنها قدمت جهودا كبيرة في سبيل مساعدة المواطنين في المحافظات المحررة بما فها جزيرة سقطرى الذي تخلى عنها الجميع في أصعب الأوقات وحضرت الامارات وكانت خير سند للمواطنين هناك .

وقالت الامارات عبر ذات البيان إنها دولة فاعلة في التحالف العربي وبصماتها واضحة في كل المسارات سواء العسكري أو تأمين المحافظات المحررة وتطبيع الحياة فيها،مضيفة إنه ومثل ما تتواجد القوات الاماراتية في مأرب والساحل الغربي وعدن والمكلا لحفظ الأمن فإن تواجدها في الجزيرة أيضاَ ضروري للحفاظ على أمن الجزيرة في ظل مطامع بعض الدول والجماعات بالسيطرة عليها وذلك ضمن مشاركة دولة الامارات في التحالف وتحت إشراف المملكة العربية السعودية .

وأفاد ذات البيان، أن الحديث عن السيادة في الوقت الحالي هو نوع من الابتزاز السياسي الرخيص لأن اليمن تحت الفصل السابع، والتحالف العربي يتواجد في كل محافظاتها لتأمينها في ظل سيطرة مليشيات الحوثي على مقدرات الدولة .

و في السياق أكدت الامارات أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم الإخوان دور الامارات، سبق أن هاجموها في عدن وفشلوا وفي الساحل الغربي وفشلوا وفي تعز وفشلوا وكلما فشلوا في مكان يبحثون عن مكان آخر بحسب التوجيهات التي تأتي لهم من دول معينة تعمل ضد التحالف في اليمن مضيفة أن الإخوان لا توجد لديهم رغبة حقيقية في تحرير اليمن من مليشيتات الحوثي لذلك تجد جبهاتهم غير فعالة، ولكنهم يسعون إلى إيجاد معارك جانبية مرة في عدن ومرة في سقطرى وهكذا لتشتيت الانتباه عن الهدف الرئيسي.

وقد استغل الإخوان الشرعية بحكم وذلك لتفنيذ أجندة لا علاقة لها باليمن اطلاقاً ولكن لتحقيق مكاسب لصالح التنظيم الدولي للإخوان ودول اقليمية تدعمهم .

من جهة أخرى أشار البلاغ إلى أن كل الجبهات التي تشرف عليها الامارات حققت انتصارات واسعة ابتداءً من تحرير عدن وصولاً إلى مشارف الحديدة .

وقد أثبتت الامارات جدية كبري وحقيقية في مكافحة الإرهاب في وقت تساهل فيه الإخوان مع هذه الجماعات ومكونها في معظم المحافظات اليمنية وأشار البلاغ ختاما إلى أن الحكومة منذ تحرير عدن لم تقم بواجبها تجاه ابناء عدن وتحملت الامارات مسؤولية اعادة الخدمات وتطبيع الحياة وانعكس ذلك على سير الحياة في المدينة .