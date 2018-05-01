 انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـ''شوف تيفي'': ''أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته | مجتمع

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته

عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي

عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا | حوادث و حقوق

عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن | بوليتيك

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن

ســـكوب: اختطــاف عــارضة أزياء بمراكش وهاشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

ســـكوب: اختطــاف عــارضة أزياء بمراكش وهاشنو وقع ليها

انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـشوف تيفي: أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه | بوليتيك

انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـ''شوف تيفي'': ''أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه''

أرباب المقاهي والمطاعم يعقدون الدورة الأولى لمجلسهم الوطني ويلوحون بخيار المقاطعة احتجاجا على عدم الحوار وتضييق المجالس البلدية | مجتمع

أرباب المقاهي والمطاعم يعقدون الدورة الأولى لمجلسهم الوطني ويلوحون بخيار "المقاطعة" احتجاجا على

داك شي ديال الأفلام..اختطاف سيدة أعمال بالمحمدية بواسطة سيارة رباعية الدفع | حوادث و حقوق

داك شي ديال الأفلام..اختطاف سيدة أعمال بالمحمدية بواسطة سيارة رباعية الدفع

مثير..غرامة مالية كبيرة على الألفاظ الخادشة للحياء في رمضان | مجتمع

مثير..غرامة مالية كبيرة على الألفاظ الخادشة للحياء في رمضان

مقاطعون ولكن...!

انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـ''شوف تيفي'': ''أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه''

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 11:56 انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـشوف تيفي: أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه | بوليتيك
انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـ''شوف تيفي'': ''أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه''
في ظل النقـــاشات التي تدور في كواليس حزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماع الديوان السياسي الأخير، وغيــاب المنافس السياسي لــ''نبيل بنعبد الله '' الذي أعلن ترشحه لولاية ثالثة

''شـوف تيفي''

 

في ظل النقـــاشات التي تدور في كواليس حزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماع الديوان السياسي الأخير، وغيــاب المنافس السياسي لــ''نبيل بنعبد الله '' الذي أعلن ترشحه لولاية ثالثة، حيث جرت اتصالات مكثفة في صفوف كبار برلمانيي ومنتخبي حزب التقدم والاشتراكية مساء يوم الإثنين المنصرم، من أجل دعم ومساندة سعيد فكاك عضو الديوان السياسي للحزب ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، للترشح للأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الوطني العاشر المقرر عقده أيام 11 و12 و13 ماي الجاري.

وأكــد ''نبيل بنعبد الله'' في مكالمة هــاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' أنه ولحدود اللحظة لم يقدم طلب ترشحه وأن اللجنة التحضيرية هي التي تحظى باختصاص تسلم الترشيحات ، وأنه لم يقرر بعد القرار الأخير، مبرزا أن الباب لا يزال مفتوحا في وجه جميع من له الأهلية ، قائلا: ''أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغـــا يترشح مرحبا بيه...'' موضحا أن الحزب يتوفر على قياديين وبرلمانيين ومنتخبين وكفاءات عالية ولايزال باب الترشحيات لم يغلق بعد.

هــذا ورغم أن نبيل بنعبد الله لم يعبر حتى الآن صراحة عن نية الترشح لمنصب الأمانة العامة، على الرغم من أن عددا من الأصوات داخل قيادة الحزب تطالبه بذلك، في ظل غياب منافس، أو على الأقل في ظل عدم تعبير أي عضو من الديوان عزمه الترشح قبيل المؤتمر.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نبيل بنعبد الله التقدم والاشتراكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن | بوليتيك

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017 | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة | بوليتيك

فوج جديد من المخازنية بزي الفرق الخاصة

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية | بوليتيك

طُلاب يرفضون استقبال إلياس العماري في الملتقى الجهوي الخامس للحكامة الترابية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أرملة تُناشد القلوب الرحيمة..عاونوني غير فالعلاج ديال ولدي..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 53 دقيقة

أرملة تُناشد القلوب الرحيمة..عاونوني غير فالعلاج ديال ولدي..للمساعدة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 ماي 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 ماي 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 09 ماي 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 09 ماي 2018

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

اللاعب الودادي السابق رضوان العلالي يُشارك جمهور الوداد احتفالات ذكرى تأسيس الفريق الأحمر بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته | مجتمع
منذ 16 دقيقة

عــاجل:إدارة سجن عين بورجة ترد على ادعاءات بــوعشرين حول مراسلاته مع عائلته

عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. سرقة خزنة من داخل محل تجاري بالبيضاء والقضية فيها مبلغ مالي

عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا | حوادث و حقوق

عاجـــل .. تطورات جديدة بخصوص المهاجر المغربي اللي بغات تحرقو مراتو فإيطاليا

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن | بوليتيك

الإمــارات تــرد بطريقة ذكية حول اتهامات طمعها في اليمن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.