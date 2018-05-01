انفـــراد..نبيـل بنعبد الله لـ''شوف تيفي'': ''أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغــا يترشح مرحبا بيه'' ﻿

في ظل النقـــاشات التي تدور في كواليس حزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماع الديوان السياسي الأخير، وغيــاب المنافس السياسي لــ''نبيل بنعبد الله '' الذي أعلن ترشحه لولاية ثالثة

''شـوف تيفي''

في ظل النقـــاشات التي تدور في كواليس حزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماع الديوان السياسي الأخير، وغيــاب المنافس السياسي لــ''نبيل بنعبد الله '' الذي أعلن ترشحه لولاية ثالثة، حيث جرت اتصالات مكثفة في صفوف كبار برلمانيي ومنتخبي حزب التقدم والاشتراكية مساء يوم الإثنين المنصرم، من أجل دعم ومساندة سعيد فكاك عضو الديوان السياسي للحزب ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، للترشح للأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الوطني العاشر المقرر عقده أيام 11 و12 و13 ماي الجاري.

وأكــد ''نبيل بنعبد الله'' في مكالمة هــاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' أنه ولحدود اللحظة لم يقدم طلب ترشحه وأن اللجنة التحضيرية هي التي تحظى باختصاص تسلم الترشيحات ، وأنه لم يقرر بعد القرار الأخير، مبرزا أن الباب لا يزال مفتوحا في وجه جميع من له الأهلية ، قائلا: ''أنا لم أعلن ترشحي بعد واللي بغـــا يترشح مرحبا بيه...'' موضحا أن الحزب يتوفر على قياديين وبرلمانيين ومنتخبين وكفاءات عالية ولايزال باب الترشحيات لم يغلق بعد.

هــذا ورغم أن نبيل بنعبد الله لم يعبر حتى الآن صراحة عن نية الترشح لمنصب الأمانة العامة، على الرغم من أن عددا من الأصوات داخل قيادة الحزب تطالبه بذلك، في ظل غياب منافس، أو على الأقل في ظل عدم تعبير أي عضو من الديوان عزمه الترشح قبيل المؤتمر.