أرباب المقاهي والمطاعم يعقدون الدورة الأولى لمجلسهم الوطني ويلوحون بخيار "المقاطعة" احتجاجا على عدم الحوار وتضييق المجالس البلدية ﻿

في ســابقة من نوعها تعقد الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يومــه الأربعاء 9 ماي 2018، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة المؤتمرات بمدينة القنيطرة، الدورة الأولى لمجلسها الوطني، وذلك

"شــوف تيفي"

في ســابقة من نوعها تعقد الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يومــه الأربعاء 9 ماي 2018، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة المؤتمرات بمدينة القنيطرة، الدورة الأولى لمجلسها الوطني، وذلك تحت شعار "موحدون من أجل إنقاذ القطاع وصون كرامة المستثمر".

وتأتي دورة المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن مجموعة من القرارات التصعيدية الحاسمة، في ظل رفض المجالس الجماعية عقد حوارات من أجل التوصل لاتفاق ينهي الاحتقان وما يشهده القطاع من مضايقات من طرف عدد من مجالس المدن، التي فرضت رسوما جبائية جديدة، ما يؤثر سلبا على المقاهي والمطاعم، ودفع بعضها نحو الإفلاس، كما يتجه أرباب المقاهي المتضررين من القرار الجبائي إلى دراسة الخيارات الممكنة للتصدي لهاته القرارات وقد يكون خيار المقاطعة واردا، إذ قد يتم إضافة منتوج وعلامة تجارية معروفة إلى قائمة المنتوجات، ويرفض أرباب المقاهي والمطاعم، الزيادة التي شهدها القرار الجبائي والتي وصلت نسبة 10%، الشيء الذي بات يهدد الكثيرين بالإفلاس وإغلاق محلاتهم، حسب ما أوردتـه اللجنة التحضيرية من خلال بياناتها وبلاغاتها الأولية.

هـــذا من المرجح أيضا أن تعرف الدورة الأولى للمجلس الوطني التصويت على قرار الدخول في إضراب عام في حالة عدم الاستجابة لمطالب المهنيين، ولا سيمــا بعدما حمل المكتب الوطني للجمعية المجالس الجماعية التي تقامر وتغامر في الزيادة في الرسوم الجبائية لضرب قطاع حيوي، محملا إياها المسؤولية لما يمكن أن يؤول إليه، كما حمل المسؤولية كل الأحزاب، متسائلا عن سبب عدم اهتمامها بهذا القطاع الذي يهم شريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين، وكذا الشغيلة، مليون ونصف المليون عامل، التي تشتغل بالقطاع الذي يعد مصدر رزقها، والتي تفوق المؤسسات الكبرى، لا من جانب الاستثمار ولا من جانب التشغيل ولا المساهمة في الاقتصاد الوطني ولا من حيث تقديم كل أنواع الخدمات للصالح العام، وسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه كل مدننا من حيث غياب الفضاءات الترفيهية.

وجــدير بالذكر أنه سبق وكان المكتب الوطني للجمعية بعث مراسلات عدة إلى عمدة الدار البيضاء، لطلب لقاء، وتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الزيادات التي أقرها القرار الجبائي الأخير، إلا أن عمدة المدينة ارتأى عدم الاستجابة إلى مراسلات الجمعية، ما يتنافى ودستور المملكة، الذي ينص على تفعيل التشاور العمومي.