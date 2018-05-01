داك شي ديال الأفلام..اختطاف سيدة أعمال بالمحمدية بواسطة سيارة رباعية الدفع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص، تورطت أول أمس الإثنين، في اختطاف سيدة أعمال معروفة بمدينة المحمدية بواسطة سيارة رباعية الدفع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص، تورطت أول أمس الإثنين، في اختطاف سيدة أعمال معروفة بمدينة المحمدية بواسطة سيارة رباعية الدفع.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه النازلة، أن سيدة الأعمال، تفاجأت بأفراد العصابة، يحاصرونها ، قبل اختطافها بواسطة سيارة رباعية الدفع، ونقلها إلى منطقة خلاء بمدينة المحمدية، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب وسرقة ما بحوزتها من مجوهراتها.

وأشار ذات المصدر أن الضحية وبعد تمكنها من الإفلات من يد أفراد العصابة، سارعت إلى تقديم شكاية للمصالح الأمنية، التي تمكنت من إيقاف شخصين، بينما لا تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الثالث في هذا الفعل الإجرامي.





