مثير..غرامة مالية كبيرة على الألفاظ الخادشة للحياء في رمضان ﻿

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، فرض غرامة مالية كبيرة، على الأعمال الفنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي قد تحتوي على ألفاظ خادشة بالحياء.

"شوف تيفي"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، فرض غرامة مالية كبيرة، على الأعمال الفنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي قد تحتوي على ألفاظ خادشة بالحياء.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة "روسيا اليوم"، يومه الأربعاء، فإن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، أكد أن لجنة الدراما بالمجلس، أعدت معايير مهنية للمسلسلات، قائلا: "لسنا لجنة فاشية كل هدفنا العودة للقيم، ولا نكبل الحريات".

وأشار المصدر ذاته أن مكرم، قال خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام الذي ناقش معايير الدرامية: "أصررنا على وضع معايير، لأن هناك أشياء لا يمكن أن يتواجد فيها قلة أدب وشتيمة وضرب"، مشددا على أن المجلس فرض غرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش.