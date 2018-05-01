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ريال مدريد يحدد رقم محمد صلاح تمهيدا لانتقاله في الصيف المقبل

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 10:53 ريال مدريد يحدد رقم محمد صلاح تمهيدا لانتقاله في الصيف المقبل | سبور
ريال مدريد يحدد رقم محمد صلاح تمهيدا لانتقاله في الصيف المقبل
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي ريال مدريد حدد رقم قميص لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي من المرتقب أن ينتقل إلى الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

"شوف سبور"

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي ريال مدريد حدد رقم قميص لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي من المرتقب أن ينتقل إلى الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحافي الإسباني، إدواردو إندا، ضمن برنامج تلفزيوني شهير، إن محمد صلاح سيحمل الرقم 11 في حال انتقاله إلى ريال مدريد، ليحل مكان الويلزي غاريث بيل، الذي يحمل الرقم نفسه حاليا في صفوف النادي الملكي.

وأكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية يومه الأربعاء ، أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، على استعداد لعمل كل ما يمكن عمله من أجل الظفر بخدمات صلاح، الذي سيكلف انتقاله للنادي 200 مليون يورو.


و تألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، بعد انتقاله من روما الإيطالي الصيف الماضي، إذ سجل 43 هدفا خلال 50 مباراة، وقاد الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ريال مدريد الإسباني سيواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

 

 

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