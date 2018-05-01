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دولة أخرى تعلن دعمها لترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026د

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 10:51 دولة أخرى تعلن دعمها لترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026د | سبور
دولة أخرى تعلن دعمها لترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026د
أعرب رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريس، أمس الثلاثاء في باستير، عن دعم بلاده القوي لترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أعرب رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريس، أمس الثلاثاء في باستير، عن دعم بلاده القوي لترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026.

وقال هاريس، عقب مباحثات أجراها مع سفير المغرب في أنتيغوا وبربودا، المقيم في سانت لوسيا، عبد الرحيم القدميري، عضو لجنة دعم ترشيح المغرب 2026، "نحن سعداء بتقديم دعمنا لترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026".

وأعرب هاريس، الذي أشاد بمتانة علاقات الصداقة بين المغرب وسانت كيتس ونيفيس، عن أمله في أن تستضيف المملكة هذه التظاهرة الكروية العالمية.

وتقدم المغرب للمرة الخامسة بترشيح لاستضافة المونديال، وهو يتنافس مع ملف مشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستتم عملية التصويت لاختيار المضيف في 13 يونيو المقبل، عشية انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018.

وسيكون مونديال 2026 أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا .

وفي ترشيحه، يعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعبا في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها.


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