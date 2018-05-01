تصعيـــــد.. الحوثيون يقصفون المملكة السعودية بصاروخين بالستيين ﻿

أعلنت وسائل إعلام سعودية، الأربعاء، عن اعتراض الدفاعات الأرضية صاروخين بالستيين في سماء العاصمة الرياض، مشيرة إلى أن الصاروخين تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية.

"شوف تيفي"

أعلنت وسائل إعلام سعودية، الأربعاء، عن اعتراض الدفاعات الأرضية صاروخين بالستيين في سماء العاصمة الرياض، مشيرة إلى أن الصاروخين تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية.



وقالت قناة "العربية" السعودية، إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخين باليستيين في سماء العاصمة الرياض.



فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واي"، عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت في تمام الساعة السابعة وثمان عشرة دقيقة من صباح اليوم صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.



من جانبها نقلت "رويترز"، عن شهود عيان قولهم، إن دوي أربعة انفجارات متتالية تردد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء.