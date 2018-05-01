جبيرة مطلوب في الدوري السعودي ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن مسؤولي أندية سعودية دخلوا في اتصال مباشر مع وكيل أعمال عبد الجليل اجبيرة لاعب فريق الرجاء الرياضي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي



كشفت مصادر رجاوية، أن مسؤولي أندية سعودية دخلوا في اتصال مباشر مع وكيل أعمال عبد الجليل اجبيرة لاعب فريق الرجاء الرياضي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وينتهي عقد اجبيرة مع الرجاء مع نهاية الموسم الحالي وبالتالي ستكون أمام اللاعب فرصة لا تعوض للاستفادة من عروضه الاحترافية، علما أن النادي الأخضر لم يحسم بعد في بقائه مع الفريق.



وانتقل اجبيرة للرجاء الرياضي قبل ثلاثة مواسم قادما من الكوكب المراكشي، في صفقة كلفت خزينة الفريق الأخضر 700 مليون سنتيم.





